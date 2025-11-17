Pochi giorni fa, dopo un concerto, Elodie ha raggiunto i fan che la attendevano fuori il palasport per firmare autografi. Tuttavia la cantante è stata protagonista di un piccolo incidente hot. Ecco cosa è accaduto.

Incidente hot per Elodie

Sono settimane impegnative, queste, per Elodie. Come in molti di certo sapranno, solo lo scorso maggio la cantante ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Mi ami mi odi. Successivamente la Di Patrizi ha dominato per la prima volta nella sua carriera gli stadi italiani, con due concerti evento che si sono tenuti al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui.

Attualmente infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ripreso a girare l’Italia con il suo nuovo tour di palasport, che la sta portando da nord a sud. Sul palco, ancora una volta, la voce di Dimenticarsi alle 7 sta dimostrando di essere una delle pop star più amate del momento e sta offrendo uno spettacolo che sta lasciando tutti a bocca aperta. Tuttavia negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Lo scorso venerdì la tournée di Elodie ha fratto tappa a Firenze e, subito dopo la fine del concerto, la cantante ha deciso di incontrare i fan che la stavano attendendo al di fuori del palasport per firmare autografi. A un tratto però la Di Patrizi è stata protagonista di un piccolo incidente hot. L’artista romana, mentre stava chiacchierando con alcuni suoi sostenitori, si è improvvisamente voltata e, con ironia, ha affermato: “Ma qualcuno mi sta mettendo un dito nel sedere. Ragazzi, mi avete messo un dito nel sedere?”.

Naturalmente la simpatica clip ha fatto in breve il giro del web e sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

