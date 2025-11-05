Una cicogna d’amore per Roberta Morise ed Enrico Bartolini: è nato Geremia! La prima tenerissima foto, il nome “speciale” e la romantica dedica dello chef stellato

Roberta Morise, la splendida attrice e modella, ha finalmente stretto tra le braccia il suo secondo bebè! Il 3 novembre è giunto al mondo il frutto meraviglioso dell’amore che la lega al suo compagno, lo chef pluristellato Enrico Bartolini.

La tenerezza svelata sui social: una manina sul cuore

L’attesa è finita e hanno condiviso la gioia, come nelle favole moderne, sui social! La sera del 4 novembre, è stato proprio papà Enrico – lo chef di fama internazionale che conquista il mondo con la sua arte – a dare la splendida notizia. Nelle sue Instagram Stories, è apparsa una foto che ha fatto sciogliere tutti: l’immagine della manina piccolissima del neonato, delicatamente posata su quelle di mamma e papà. Un gesto semplice, ma che racchiude tutto il loro immenso amore.

Geremia: un nome dolcissimo e un dono prezioso

Con un’emozione palpabile, Bartolini ha svelato il nome che hanno scelto per il loro principino: Geremia. Un nome classico, ma al tempo stesso unico e particolare. “Geremia è arrivato ieri mattina alle 8 in punto”, ha scritto l’innamoratissimo papà. E poi, la dedica più bella, che tocca le corde dell’anima: “La sua vita è un dono prezioso, e non vediamo l’ora di viverla insieme”. Una promessa d’amore che coinvolge tutta la famiglia.

Un amore da sogno, veloce come un lampo

Roberta ed Enrico avevano già accolto il primogenito, Gianmaria, nel maggio 2024, coronando poi il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola in Toscana.

Il colpo di fulmine

Il loro, nel 2023, è stato un vero e proprio colpo di fulmine, trasformatosi in un legame profondo e stabile in un battito di ciglia. Oggi, con l’arrivo di Geremia, la loro famiglia allargata, Bartolini è già padre di altri tre figli nati da un precedente matrimonio, è più unita e felice che mai!

A cura di Alba Cosentino

