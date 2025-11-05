Svolta epocale: la cantante dà il benvenuto alla sua nuova era con una criniera XXL da regina felina

Si può segnare un cambio di capitolo senza cambiare look? Annalisa ci dimostra di no! L’uscita del suo progetto discografico, “Ma io sono fuoco”, non è solo un evento musicale, ma una vera e propria rinascita artistica che passa anche attraverso un’importante trasformazione d’immagine. È un concetto che tocca ogni donna: la chiusura di un ciclo e l’apertura di uno nuovo (che per lei, non a caso, si chiama “Il Primo Tour”). Questo album segna una svolta matura, complessa e simbolica, un manifesto di forza, cambiamento e, soprattutto, determinazione per l’artista savonese. Il “fuoco” è la metafora della sua scintilla creativa, della continua voglia di evolvere e rinnovarsi.

La tigre nascosta: consapevolezza e libertà

Questa nuova fase artistica ci presenta una Annalisa più consapevole e libera. Lo si capisce dalla copertina dell’album: la cantante è distesa, avvolta in un abito scintillante che sembra un’armatura, con fiammelle tutt’intorno. Ma l’elemento più magnetico? Una tigre silenziosa e potente che sorge dietro la testiera. Cosa rappresenta questo felino? Senza dubbio la parte più istintiva, indomabile e coraggiosa dell’artista, l’incarnazione perfetta del suo “fuoco interiore.” Dal punto di vista sonoro, l’album mescola il pop contemporaneo italiano con influenze internazionali, tra sfumature elettroniche e le prepotenti atmosfere vintage Anni Ottanta. Ed è proprio questa l’ispirazione estetica che definisce il suo nuovo look.

Criniera leonina: l’onda retrò di “Esibizionista”

Se per lanciare “Maschio” Annalisa ci aveva stupito con un cortissimo e provocatorio taglio à la garçonne, questa volta il concept è l’opposto: una lunghezza esasperata, XXL. Sulle note del brano “Esibizionista,” la cantante ha svelato una versione di sé inedita e felina. È uno styling super glamour, un po’ retrò e un po’ selvaggio, che ha subito fatto il giro dei social, collezionando in poche ore una pioggia di commenti entusiasti. I capelli extra long e vaporosi non sono solo un look, ma sono l’ultima, potentissima tendenza d’autunno, lanciata proprio da Annalisa.

