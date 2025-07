Nel corso di una nuova intervista, Roberto Ciufoli spiazza tutti e rivela di aver combattuto contro un tumore al rene negli ultimi mesi. Ecco il racconto dell’attore e come sta ora.

Le parole di Roberto Ciufoli

Non sono stati mesi semplici, gli ultimi, per Roberto Ciufoli. In queste ore infatti il celebre e amato attore ha rilasciato una lunga intervista a Benessere Magazine e nel corso della chiacchierata ha parlato dei suoi recenti problemi di salute, rivelando per la prima volta di aver combattuto contro un tumore al rene. Il comico ha spiegato di aver iniziato ad accusare alcuni dolori nella zona lombare. Dopo aver inizialmente ignorato i sintomi, Ciufoli ha deciso di sottoporsi a dei controlli e a quel punto è arrivata la diagnosi di tumore. Roberto così, svelando quali sono stati i passaggi successivi, ha raccontato:

“Dietro al calcolo, coperto da un grumo di sangue, si nascondeva un tumore, a uno stadio anche avanzato, come ha rivelato la biopsia. […] Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta”.

Ma come sta dunque ora Roberto Ciufoli dopo l’operazione? Il comico ha risposto anche a questo: “Sono in fase di recupero. Certo, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”.

LEGGI ANCHE: Battiti Live scaletta seconda puntata 14 luglio 2025: l’ordine di uscita dei cantanti

Roberto come se non bastasse ha concluso affermando di aver voluto affrontare la malattia con positività, in particolare per non vedere soffrire la sua famiglia e le persone a lui care. A oggi intanto il comico sta recuperando le energie e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.