Questa sera, lunedì 14 luglio 2025, su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Battiti Live. Andiamo dunque a scoprire la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti.

Scaletta seconda puntata Battiti Live 2025

Battiti Live 2025 è ufficialmente partito e questa sera, lunedì 14 luglio 2025, su Canale 5 va in onda la seconda puntata della kermesse musicale. Anche quest’anno la manifestazione vede la conduzione di Ilary Blasi e di Alvin. Ad affiancare i due c’è anche una new entry d’eccezione: Nicolò De Devitiis.

La seconda tappa si svolge nella suggestiva piazza di Molfetta, mentre le esibizioni on the road si terranno a Trani e a Giovinazzo. Ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti? Andiamo a scoprire la scaletta della seconda puntata.

Questa sera a salire sul palco di Battiti Live saranno: The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini con Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, Antonia, Gaia, Gabry Ponte, Baby K, Serena Brancale, Planet Funk, Tananai, Capo Plaza, Fedez e Clara.

Ad accompagnare le performance degli artisti sarà un eccezionale corpo di ballo, formato anche da alcuni celebri ex allievi di Amici.

Battiti Live 2025 tappe

Dopo aver letto la scaletta della seconda puntata di Battiti Live 2025, andiamo a scoprire le tappe di questa edizione e capiamo dove fanno la kermesse. Come da tradizione, ogni settimana la manifestazione musicale si sposta in una città diversa della Puglia.

Oltre a Molfetta, quest’anno il programma toccherà Andria, Ostuni, Bitonto, Bari, Taranto, Mesagne, Galatina e Manfredonia.

Dove vederlo in streaming

Siete curiosi di scoprire dove vedere Battiti Live 2025 in streaming? Andiamo a leggere tutto quello che sappiamo. Dopo avervi fornito le informazioni sulla scaletta della seconda puntata e sull’ordine di uscita dei cantanti, adesso vi riveliamo dove e come poter seguire la kermesse.

Le puntate vanno in onda in prima serata su Canale 5 ogni lunedì, alle ore 21:30. Tuttavia coloro che non riuscissero a seguire la messa in onda televisiva possono recuperare la manifestazione in streaming.

Battiti Live è infatti disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity con contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage. Ma non è finita qui.

A partire dal 14 luglio, dal lunedì al venerdì, su Italia 1 alle ore 14:40 arriva Cornetto Extra Battiti con la conduzione di Nicolò De Devitiis. La striscia quotidiana racconterà il cuore della kermesse, tra momenti di svago tra gli artisti e tutte le curiosità del dietro le quinte.