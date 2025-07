Nel cast del Grande Fratello potrebbe esserci anche la tiktoker Cara? Un video postato dalla star del web insospettisce e insinua il dubbio nei fan. Ecco cosa sta accadendo.

Cara arriva al Grande Fratello?

Mancano due mesi alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia negli ultimi giorni si è a lungo parlato del reality show. Come è stato confermato nel corso della presentazione dei Palinsesti, il programma farà ritorno su Canale 5 tra fine settembre e inizio ottobre e alla conduzione ci sarà nientemeno che Simona Ventura. Come se non bastasse si parla di un vero ritorno alle origini, con durata non oltre i 100 giorni e con un cast totalmente Nip. In seguito, a gennaio, dovrebbe andare in onda un’edizione Super Vip, con Alfonso Signorini, in occasione del 25esimo anniversario della trasmissione.

Attualmente dunque gli autori sono alla ricerca dei concorrenti che varcheranno la porta rossa e i casting dureranno per tutta l’estate. Questa mattina tuttavia è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. La celebre tiktoker Cara ha infatti postato un breve filmato sui suoi profili e ha lasciato intendere che potrebbe far parte del cast della nuova edizione del reality show. L’influencer ha infatti affermato: “Ti conviene guardare il GF quest’anno”.

Naturalmente il TikTok ha iniziato a fare il giro dei social e in molti si sono già chiesti se realmente Cara sarà una delle concorrenti del Grande Fratello. Di recente tuttavia si è mormorato che quest’anno potrebbe non esserci spazio per tiktoker e star del web. Mediaset infatti starebbe cercando di realizzare un’edizione fatta di soli Nip, proprio come in passato.

In molti però stanno già sognando il possibile arrivo di Cara all’interno della casa e di certo la sua partecipazione non passerebbe inosservata. Tuttavia a oggi gli autori non hanno confermato il rumor e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.