L’influencer napoletana lancia l’appello “Adeguatamente” su TikTok e mette in allerta la nota località sciistica abruzzese dopo il caos dello scorso anno

Rita De Crescenzo ha acceso di nuovo la miccia mediatica attraverso un video virale che sta già facendo tremare le silenziose vette innevate dell’Abruzzo montano. “Adeguatamente: organizziamoci e andiamo a sciare tutti insieme”, ha esclamato la nota tiktoker napoletana mentre migliaia di follower rispondevano con entusiasmo al suo coloratissimo appello.

Tutti ricordano perfettamente le scene surreali del gennaio scorso quando una marea umana scesa dalla Campania bloccò letteralmente ogni singola via d’accesso al centro abitato. Quell’assalto improvviso mandò totalmente in tilt il sistema dei trasporti locali e costrinse le autorità a gestire una situazione di emergenza per l’intero fine settimana.

“Sindaco, noi siamo pronti”

Oggi la “regina di TikTok” Rita sembra voler adottare toni leggermente più morbidi ma il suo messaggio diretto al primo cittadino resta comunque una sfida aperta. “Sindaco, noi siamo pronti”, ha dichiarato l’influencer guardando dritto nella telecamera dello smartphone e scatenando immediatamente una tempesta di commenti tra sostenitori e residenti preoccupati.

Le indiscrezioni che filtrano dai vicoli del paese parlano di una certa apprensione tra i commercianti che temono nuovamente il blocco totale delle loro attività ordinarie. Alcuni ristoratori storici starebbero già valutando misure eccezionali per gestire l’eventuale arrivo di questa folla oceanica che segue ogni spostamento della loro beniamina con incredibile devozione.

Francesco Di Donato, primo cittadino di Roccaraso, si trova ora davanti a una patata bollente mediatica che richiede una risposta diplomatica ma allo stesso tempo ferma. Molti si chiedono se sceglierà la via del silenzio strategico o se invece deciderà di interloquire pubblicamente con la donna che comanda le tendenze social napoletane.

Nel frattempo le forze dell’ordine locali pare abbiano già iniziato a discutere un piano di sicurezza straordinario per evitare che la viabilità collassi nuovamente come accaduto. La bellezza di Roccaraso attira da sempre turisti da ogni parte d’Italia ma questa nuova forma di turismo “social” rappresenta un’incognita difficile da prevedere correttamente.

Non sappiamo ancora se questa invasione bis si trasformerà in un evento organizzato e pacifico o se rivivremo il caos logistico che ha segnato la passata stagione. Una cosa appare certa: i riflettori della cronaca e del costume sono puntati su quella sottile linea che separa il folklore digitale dalla gestione del territorio.

Dario Lessa