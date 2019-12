Rocco Fredella: dopo Gemma Galgani si prepara al matrimonio e ad avere un figlio con Doriana

Durante la scorsa stagione del Trono Over di Uomini e donne Rocco Fredella corteggiava e frequentava Gemma Galgani. Come tutti sappiamo, la loro storia è finita malissimo e il cavaliere ha lasciato il programma. A un mese e mezzo di distanza ha trovato un nuovo amore, Doriana, e si è detto sin da subito innamoratissimo di lei parlando con il magazine di Uomini e donne.

Ho cambiato completamente la mia vita in una manciata di giorni per Dory, e lei ha fatto lo stesso per me. Quando l’ho conosciuta, lei è stata in grado di toccare le mie corde giuste, ha usato con me parole talmente amorevoli che non ho potuto fare altro che cedere e buttarmi in questa bellissima avventura.