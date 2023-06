NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

Pochi giorni fa Maria Sofia Federico ha raccontato di aver scoperto di un accordo tra Rocco Siffredi e suo padre. A parlarne è stato anche l’attore di film a luci rosse nel programma La Zanzara. Rocco ha promesso al papà dell’ex collegiale che non le farà girare scene porno con nessun attore:

“Quando l’ho vista ieri sera, l’ho vista in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia la Nappi in miniatura. Guardatela bene. Lei vuole fare altro: vuole fare la professoressa, non c’entra un ca**o con il porno. Dille al papà di stare tranquillo, una cosa è certa: qua non sc**a”.

Maria Sofia Federico, del resto, ha spesso affermato di non voler intraprendere questa carriera a livello professionale davanti alla telecamere. Lei vuole creare questi contenuti espliciti per i fatti suoi e poi sogna di lavorare dietro la macchina da presa.

Ad ogni modo, come possiamo vedere al dal video qui sotto, Rocco Siffredi e Maria Sofia sono stati ospiti in una live di un canale Twitch e qui hanno affrontato alcuni argomenti. L’attore ha per esempio rivelato che cosa pensa della ragazza:

“Lei è troppo bambina. Troppo bambina. Andatevene a fan*ulo. Altro che 18 anni. Questa avrà anche 18 anni ma deve andare a giocare con le bambole”.

La Federico, in maniera giocosa, ha aggiunto: “A giocare con le bambole ma quelle gonfiabili“. In seguito l’intervistatore ha chiesto a Siffredi se riesce a vederla come attrice porno e lui, pur precisando che è una bellissima ragazza, ha fatto un’espressione come per dire che è ancora troppo acerba.

