Rocío Muñoz Morales a seguito delle parole dell’ex Raoul Bova a Verissimo, ha avuto modo di dire la sua a riguardo. Ecco cosa ha dichiarato.

L’intervento di Rocío Muñoz Morales

Dopo le parole di Raoul Bova a Verissimo durante la puntata di ieri (QUI TUTTI I DETTAGLI), ecco che oggi è arrivata la reazione da parte dell’ex Rocío Muñoz Morales. Durante la conferenza stampa di Freeze, ha detto la sua. In occasione della presentazione del nuovo comedy show che la vedrà alla conduzione con Nicola Savino a partire da domani 16 settembre su Rai 2, l’attrice ha commentato a modo suo.

La giornalista Laura Rio de Il Giornale ha chiesto a Rocío Muñoz Morales come si sentisse a dover lavorare in periodo così particolare della sua vita. Ma anche se volesse magari rispondere, in qualche modo, a quanto detto da Raoul Bova da Silvia Toffanin. Ecco la sua replica come ripreso dal video pubblicato sui social da Bingy News:

“No, certo, non ho problemi. Nel senso che per me la televisioni, l’intrattenimento, il mio lavoro è vitamina così come le mie due meravigliose figlie. Quindi, io credo che… Confesso che in questo momenti per me questo progetto, la Rai è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore e che mi fa sorridere. Ma non in superficie. Fare questo programma a me sta facendo del bene. Ma non solo per stare lavorando, ma anche con la quale lo sto facendo e con un progetto come questo. Io ho preso una scelta molto ponderata, che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho, che sono Luna e Alma”.

E ancora Rocío Muñoz Morales ha aggiunto dell’altro: “Quindi voglio continuare a intraprendere questa strada che mi appartiene e che è nel cuore, che mi fa stare bene. Credo che sicuramente nella mia vita è un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo”.

Questa dunque la risposta da parte di Rocío Muñoz Morales alle dichiarazioni di Raoul Bova.