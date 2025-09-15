Nello speciale di Temptation Island… e poi? scopriremo che Lucia e Rosario si sono definitivamente lasciati, ma lui sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Queste e molte altre le anticipazioni della puntata in onda stasera su Canale 5.

Le anticipazioni sullo speciale di Temptation Island

Lo speciale di Temptation Island e poi… e poi, in onda questa sera su Canale 5, promette di regalare al pubblico tanti aggiornamenti sulle coppie dell’ultima edizione. A rivelare le prime anticipazioni è stato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter. E, da quanto trapelato, ci aspettano colpi di scena e confronti accesi.

Lucia e Rosario, tra i protagonisti più discussi dell’estate di Temptation Island, saranno al centro della serata. La loro relazione è ormai finita, come confermato da tempo, ma stasera Lucia pare voglia togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non accetta più di essere etichettata come “la traditrice seriale” e chiarirà il suo punto di vista. Rosario, invece, è pronto a iniziare una nuova avventura: sarà uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne. Nelle settimane scorse aveva già smentito un flirt con Siria Schifi, parlando solo di un bacio senza importanza. Vedremo se nello speciale aggiungerà qualche dettaglio in più.

L’altra coppia protagonista di Temptation Island sarà Sarah e Valerio. Nonostante Valerio oggi frequenti Ary, una relazione mai del tutto ufficializzata, pare che abbia ricontattato Sarah con messaggi e telefonate per cercare un riavvicinamento. Ma Sarah, ancora segnata dalla fine della loro storia e dai comportamenti di lui, avrebbe risposto con decisione: nessun ritorno.

Per le altre coppie di Temptation Island, gli aggiornamenti sono meno clamorosi ma comunque interessanti: Marco e Denise restano separati, Simone e Sonia invece parleranno delle difficoltà post gravidanza. Come emerso invece Alessio e Sonia stanno ancora insieme, così come Valentina e Antonio. Questi ultimi peraltro si preparano al matrimonio, condividendo emozioni e progetti.

Insomma, una puntata intensa quella di Temptation Island, fatta di rivelazioni, emozioni e nuovi inizi. I telespettatori più affezionati avranno finalmente le risposte che aspettavano.