Raoul Bova, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta dello scandalo mediatico che lo ha coinvolto, smentendo ogni voce su presunti tradimenti e rivelando un tentativo di estorsione. Poi sull’ex Rocío e i figli….

Le parole di Raoul Bova a Verissimo

Dopo settimane di silenzio, Raoul Bova (che ha recentemente rilasciato dichiarazioni a TV Sorrisi e Canzoni) ha scelto il salotto di Verissimo per parlare per la prima volta del caso che ha travolto la sua vita privata e professionale. La sua relazione con Rocío Muñoz Morales (che nel mentre ha commentato), costruita in 12 anni d’amore e coronata dalla nascita di due figlie, è finita al centro del gossip dopo che Fabrizio Corona ha diffuso notizie su un presunto tradimento con la giovane modella romana Martina Ceretti.

Le rivelazioni hanno generato un clamore mediatico enorme. Rocío, durante la sua recente apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia, ha preferito non commentare. Raoul Bova, invece, a Verissimo ha deciso di parlare a cuore aperto:

“In realtà è stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho capito subito la gravità della situazione,” ha confessato. E ha aggiunto: “Mi sono rifiutato di accettare delle minacce e le ho restituite al mittente. Non mi piego e non ho nulla da nascondere.”

L’attore ha spiegato di aver denunciato il tentativo di estorsione: “L’estorsore era molto informato. Mi ha detto: ‘Ti rovinerò anche il rapporto di coppia’.” E poi ancora Raoul Bova ha aggiunto: “È come se qualcuno sparasse e poi dicesse agli altri di fare lo stesso. Oggi la pistola sono i social, usati in nome di un like.”

La riflessione dell’attore si allarga al tema del revenge porn: “Questa vicenda mi ha fatto pensare a tutte quelle ragazze che non ce l’hanno fatta. Serve una legge, serve un garante che possa intervenire.”

Le parole su Rocío e i figli

Sulla situazione con Rocío Muñoz Morales, Raoul Bova ha scelto la discrezione: “La nostra storia la conosciamo solo io e lei. La gente parla senza sapere. Non è detto che tutto debba essere spiegato.”

Infine, il pensiero più toccante è per i suoi figli: “Ho quattro figli. Alcuni giornalisti non si sono chiesti se fosse vero o no, se ci fosse una denuncia in corso. Mi aspettavo più etica. Nessuno ha pensato a loro.”

Con queste parole Raoul Bova ha fatto sentire la sua voce dopo lo scandalo che l’ha travolto e la delicata situazione che si è trovato a vivere.