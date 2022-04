1 L’accusa di Biagio a Roger Balduino

Ieri, nel corso della puntata di Isola Party, è stato ospite l’ex gieffino Biagio D’Anelli. L’influencer ha parlato, sollecitato da Ignazio Moser, di uno dei concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. In particolare di Roger Balduino. Gli ha chiesto, infatti, che cosa pensa del triangolo che sta per formarsi tra il modello, Estefania e l’ex Beatriz. La sua risposta è stata:

“Allora, Roger è un attore nato. Dai, vi svelo una cosa. Facciamo la notizia. Sì. Allora, come ben sappiamo, il passato di Roger è un po’ misterioso. Abbiamo scoperto l’altra puntata che è papà. Ci sono delle cose… C’è un passato misterioso perché ci sono degli anni che non si sa cosa facesse. Ho scoperto, praticamente, che Roger in quel di Milano, dal 2014 al 2017, è stato uno dei più grandi animatori. Lui ballava sui palchi di un noto locale di Milano a una famosissima festa brasiliana.

E ho ricevuto delle foto pazzesche di lui con questo fisico pazzesco, sul bancone, con mille donne vicino. Dove balla e si struscia… E ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie. Ed esistono delle foto che vanno a confermare la cosa. Le ho viste, mi sono arrivate alle ore 14:00“.

In sostanza Biagio D’Anelli ha continuato a ripetere che Roger Balduino è stato un vero e proprio mattatore, in quel periodo, delle già citate feste che si tenevano nel locale milanese: “Ballava YMCA quasi nudo con questo fisico fantastico con tantissime donne intorno e ha rovinato molte coppie a Milano Come faccio a sapere queste cose? Un mio amico… La ragazza l’ha tradito con Roger“.

Biagio, quindi, ha parlato anche di Beatriz, mettendo una pulce nell’orecchio degli spettatori: “Scusate, se io so che la mia ex mi potrebbe dare dei problemi a L’Isola dei Famosi, non la vado a mettere in studio a sostenermi. Chi mi capisce è bravo…“. Continua…