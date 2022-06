Parla Roger Balduino

Alcuni giorni fa come sappiamo Roger Balduino è stato costretto a ritirarsi da L’Isola dei Famosi 16 a seguito di un piccolo incidente. Il modello ha così fatto rientro in Italia, tornando alla sua vita di sempre. In queste ore nel mentre l’ex naufrago ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica Non Succederà Più e naturalmente nel corso della chiacchierata non ha potuto fare a meno di parlare di Estefania Bernal. Come sappiamo in Honduras è scoppiata la passione tra i due. A un tratto però le cose sono precipitate ed entrambi hanno raccontato di aver messo in atto una strategia e di essersi messi d’accordo per creare una storia. Adesso Roger ha svelato cosa è accaduto con Estefania quando ancora si trovavano in hotel, e in merito, come riporta blogtivvu, afferma:

“Preferisco parlare quando ci sarà lei, qualcosa di intenso fuori dall’Isola si, nell’albergo, lei è un po’ furba, non solo io, un bacino di qua, uno di qua, una cosa più caliente, lì faceva un caldo, 40 gradi, di sera faceva ancora più caldo.

Ma non solo. Roger Balduino a quel punto ha svelato un retroscena sulla strategia messa in atto con Estefania, raccontando come i due si siano messi d’accordo in hotel. Il modello ha però precisato di essersi davvero innamorato della Bernal, e a riguardo ha dichiarato:

“Ci siamo conosciuti già nel viaggio, però in albergo ci siamo avvicinati un po’ di più. Abbiamo fatto una strategia, un gioco per diventare una coppia vera. Dopo un po’ mi sono innamorato di lei, era la persona più vicina a me. Lei però non era innamorata”.

Ma non è tutto. Infine infatti Roger Balduino ha ammesso di voler rivedere Estefania Bernal dopo L’Isola dei Famosi:

“La voglio conoscere fuori, voglio vedere se è diversa. Dopo che mi sono allontanato da lei ho visto che era un personaggio dentro l’isola, quando ero troppo vicino a lei io ero cieco, non vedevo quello che gli altri dicevano. Dopo che mi sono allontanato ho iniziato a guardarla in modo diverso. Lei fuori è un’altra persona”.

