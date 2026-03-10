Romina Power ricorda gli anni con Al Bano e lancia un appello social a Meloni e Mattarella per evitare la separazione tra madre e bambini

La vicenda della “famiglia nel bosco” continua a scuotere l’opinione pubblica, trovando stavolta una voce d’eccezione in Romina Power. La cantante ha deciso di rompere il silenzio dopo l’ordinanza del Tribunale per i Minori dell’Aquila, che ha stabilito l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia dove risiedeva con i suoi tre figli. Un provvedimento che ha scatenato la reazione ferma dell’artista, la quale ha affidato a Instagram un lungo sfogo intriso di amarezza e solidarietà.

Romina Power e il paragone con la vita negli anni Sessanta e Settanta

Attraverso i propri canali social, la Power ha tracciato un paragone diretto tra la sua storia personale e quella della coppia anglo-australiana. Pubblicando uno scatto d’epoca che la ritrae felice su un prato con Al Bano e i loro quattro figli, l’ha definita “l’altra famiglia nel bosco”. Romina ha ricordato come, negli anni Sessanta e Settanta, anche lei e l’ex marito avessero scelto una vita isolata, pur continuando a incidere dischi e viaggiare per il mondo.

L’appello alle istituzioni e la rabbia di madre

Nelle sue parole emerge una critica severa al sistema giudiziario italiano. “Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma, sarei diventata una tigre”, ha dichiarato, sottolineando come sia inaccettabile separare un genitore dai propri piccoli. Il messaggio si è concluso con un appello diretto alla Premier Giorgia Meloni e al Presidente Sergio Mattarella, invocando un intervento per proteggere l’unità del nucleo familiare. Anche Al Bano, mesi fa, aveva espresso vicinanza alla coppia, offrendo loro ospitalità nelle sue tenute in Puglia per supportarli in questo momento difficile.

