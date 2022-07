Il video con Rondo Da Sosa

In queste ore si sta facendo strada sul web un video che ha come protagonista il giovane rapper Rondo Da Sosa, classe 2002. Il suo vero nome Mattia Barbieri e nasce a Milano. Ha da sempre avuto una grande passione per l’hip hop e nel maggio del 2020 ottiene grande visibilità grazie al remix del brano “Exposing Me“. Collabora con tanti artisti fino a quando non distribuisce il suo primo EP nell’estate dell’anno seguente. Nell’aprile del 2022 pubblica il nuovo singolo “Sturdy“.

In queste ore, però, si sta parlando di lui solo per un filmato che è diventato virale. Possiamo, infatti, vedere il rapper che colpisce un fan con un pugno. Queste le dinamiche dell’evento come riportate anche dall’account Pipol TV (QUI per il video):

l rapper Rondo da Sosa nome d’arte del milanese Mattia Barbieri classe 2002, fa di nuovo parlare di sé. Il ventenne milanese sarebbe stato denunciato alla questura di Grosseto da un suo fan che, il 9 luglio scorso, avrebbe ricevuto un pugno in faccia dal rapper durante un suo concerto. Dai video che circolano da diversi giorni su Instagram e TikTok, si presume che Rondo fosse appena salito sul palco del Disco Village, a Follonica (in provincia di Grosseto), quando ha sferrato un colpo verso le primissime file sottostanti, chiaramente infastidito.

La risposta di Rondo Da Sosa non è tardata ad arrivare e ha spiegato che si sarebbe difeso da un tentativo di furto:

Non è tardata ad arrivare la risposta del rapper che sui propri social si e’ scusato dell’accaduto. “Da quando sono entrato c’era in prima fila una persona che continuava a toccarmi nella zona del polso e del torace. Quando ho sentito il polso tirare ho pensato: Non mi farò prendere l’orologio da una ragazzino qualunque. Ho sudato 2 anni per ottenerlo”, ha scritto. Un tentativo di furto avrebbe quindi scatenato la sua ira?

