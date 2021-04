1 Le parole di Rosa Di Grazia

Solo qualche giorno fa come ben sappiamo a dover lasciare la scuola di Amici 20 è stata Rosa Di Grazia. La ballerina è stata infatti eliminata nel corso della terza puntata del Serale, dopo aver perso la sfida al ballottaggio con Deddy, suo fidanzato. L’allieva di Lorella Cuccarini è così tornata alla sua vita di sempre, e nelle ultime ore ha rivissuto non solo i momenti più belli all’interno del programma, ma ha anche svelato cosa ne pensa della sua maestra e di Alessandra Celentano, con la quale ci sono stati ripetuti scontri. Adesso, come se non bastasse, Rosa ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, durante la quale ha svelato chi vorrebbe vincesse Amici 20. Ecco le parole della Di Grazia, che fa i nomi proprio di Deddy e di Martina Miliddi:

“Spero con tutto il cuore che vinca Deddy. Per la danza, mi farebbe piacere se vincesse Martina, io e lei abbiamo avuto un percorso simile. Certo non voglio essere ipocrita e falsa, speravo di vincere io!”.

Ma non solo. Proseguendo Rosa Di Grazia parla anche del rapporto speciale nato con Deddy. Ecco cosa svela in merito:

“Deddy è stato qualcosa di inaspettato, entrambi siamo entrati con un obbiettivo, lui la musica, io la danza. Ci siamo incontrati ed è scoppiato un amore. Credo nel destino. Mi sono innamorata di lui perché abbiamo avuto delle esperienze simili in passato. Deddy è vero, sincero, genuino, pieno di valori”.

Non è ancora finita. Rosa Di Grazia infatti ha anche detto la sua sugli scontri con Alessandra Celentano. Scopriamo le sue parole.