1 L’annuncio di Rosa Perrotta

Ore felici ed intense queste per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Poco fa infatti con un bellissimo annuncio sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere di nuovo incinta e di aspettare un altro figlio! Come ricorderemo solo due anni fa l’influencer ha dato alla luce il suo primogenito, Domenico, e tanta è stata la felicità di Rosa e del suo compagno. Tuttavia la coppia solo qualche mese fa ha vissuto un periodo di crisi, durante il quale era sembrato che la relazione fosse giunta al termine. Per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi, e la Perrotta e Tartaglione sono tornati insieme, per la gioia di tutti i fan che da sempre li sostengono.

Adesso come se non bastasse Rosa Perrotta ha svelato di essere nuovamente incinta, e che tra qualche mese fa nascerà il suo secondo figlio. Tuttavia già da qualche settimana gli utenti avevano ipotizzato che l’ex tronista fosse di nuovo in dolce attesa e a quel punto in molti hanno duramente attaccato l’influencer, “colpevole”, a loro detta di non voler condividere la notizia col web. Adesso così Rosa oltre ad aver annunciato di essere incinta ha anche replicato alle critiche, pubblicando un lungo post su Instagram. Queste le sue dichiarazioni:

“BIS. Prima rispondo alle polemiche : ”È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei”. “È incinta e lo nega”. “Nascondere la gravidanza, che tristezza”. “lo dirà nelle sedi opportune”. “Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola” ecc ecc. Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. Solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure.

Quando la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale. Fatta questa premessa e venendo alle cose belle,anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che ebbene si, aspettiamo un altro figlio!”.

A quel punto è arrivata la lieta notizia. Scopriamo dunque come prosegue il post di Rosa Perrotta, che ha annunciato di aspettare un altro figlio.