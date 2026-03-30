Il concerto milanese di Rosalía, unico appuntamento italiano del suo tour, si è trasformato in una serata segnata da un’interruzione improvvisa a causa di un problema di salute dell’artista. L’evento, ospitato all’Unipol Forum di Milano, era tra i più attesi dal pubblico e ha richiamato migliaia di spettatori. A distanza di pochi giorni dall’accaduto, è arrivata la notizia ufficiale: è stato disposto il rimborso dei biglietti per tutti i presenti. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere.

Il concerto di Rosalía a Milano e l’interruzione improvvisa

Il concerto della cantante spagnola Rosalía, unica data italiana del tour Lux, si è svolto presso l’Unipol Forum di Milano il 25 marzo. L’attesa era altissima e l’evento aveva registrato il tutto esaurito, con circa 11.500 spettatori presenti. Tuttavia, dopo un avvio ritardato di circa un’ora, l’artista ha dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un improvviso malessere legato a un’intossicazione alimentare. Nonostante il tentativo iniziale di proseguire, le condizioni fisiche non le hanno consentito di continuare. La decisione di sospendere l’esibizione è arrivata durante il secondo atto dello show, lasciando il pubblico sorpreso e, in molti casi, dispiaciuto per l’interruzione anticipata.

Il concerto di Rosalía a Milano: il tentativo di proseguire e le parole sul palco

Prima di fermarsi definitivamente, Rosalía ha cercato di portare avanti la performance, mostrando grande determinazione. Dal palco ha dichiarato: “Non mi è mai successo, non mi sono mai trovata in questa situazione. Voglio viviate una bella esperienza. Faccio del mio meglio, ma potrei fermarmi. Fatemi vedere se riesco a riprendermi”. Poi, ha spiegato al pubblico: “Mi devo fermare, è dall’inizio che non sto bene, ho avuto una grave intossicazione alimentare e ho cercato di superarla con tutte le forze ma mi sento estremamente male”. Le sue parole hanno accompagnato l’uscita dal palco, accolta da un applauso del pubblico presente.

Lo spettacolo, costruito con grande attenzione scenica e musicale, era iniziato con elementi visivi e coreografici di forte impatto, ma si è interrotto bruscamente dopo l’annuncio del malore. Alla fine, una voce fuori campo ha invitato il pubblico a lasciare la struttura con calma, comunicando che “lo show si ferma qui”.

Rosalía costretta a interrompere il concerto a Milano: procedure e tempi per il rimborso

A seguito della cancellazione del concerto dovuta a problematiche di salute dell’artista, l’organizzazione ha disposto il rimborso dell’intero costo del biglietto, comprensivo dei diritti di prevendita pari al 15%. Come comunicato da Ticketmaster Italia, le operazioni di restituzione delle somme prenderanno avvio dal 7 aprile e si concluderanno entro il 30 giugno 2026.

È stato inoltre precisato che l’importo rimborsato sarà erogato al netto di eventuali commissioni di servizio, spese di spedizione e dell’eventuale Polizza Biglietto Protetto. Il rimborso verrà effettuato utilizzando la stessa modalità di pagamento scelta in fase di acquisto. Per gli acquisti effettuati tramite CDD o CGC, gli utenti riceveranno una comunicazione via email con le indicazioni necessarie. Al termine della procedura, verrà inviata una notifica all’indirizzo email associato all’ordine.