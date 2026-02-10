Relax in montagna per Cannavò e Zenga e una frase social che accende i fan: per Rosalinda e Andrea potrebbe…

Aria di montagna, panorami imbiancati e qualche giorno di relax lontano dalla routine. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono regalati una parentesi romantica sulla neve e, come spesso accade, è bastato un piccolo dettaglio per far esplodere il gossip. L’attrice ha scritto “luna di miele in anticipo”, una frase semplice che però ha immediatamente acceso la curiosità dei follower. Anche perché solo poche settimane fa Rosalinda aveva confessato in televisione di aspettare una proposta dal suo compagno.



Una casa nuova e sogni condivisi

Che l’anello sia già arrivato oppure no, la coppia guarda avanti con entusiasmo. Negli ultimi giorni Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno mostrato sui social i lavori della loro nuova casa, raccontando quanto questo progetto rappresenti un passo importante per entrambi. Un luogo pensato per crescere insieme alla loro bambina, tra sacrifici quotidiani e tanta voglia di futuro. Le immagini del cantiere parlano chiaro: stanno costruendo molto più di quattro mura.



Dal reality all’amore vero

Il loro incontro risale al Grande Fratello Vip del 2021, ma da allora la loro storia ha preso una direzione concreta. Nel settembre 2024 è arrivata la piccola Camilla, che ha cambiato completamente le loro priorità. Rosalinda, ospite a Verissimo, ha raccontato di desiderare una famiglia numerosa e di non escludere un altro figlio. Tra una vacanza romantica, una casa in costruzione e progetti importanti, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sembrano pronti per un nuovo capitolo. E per molti fan, le nozze potrebbero non essere poi così lontane.

