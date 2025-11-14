La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, festeggia un passo importante costruito con amore, sacrifici e sogni condivisi

Un amore nato davanti alle telecamere e diventato, con il tempo, una storia solida e piena di progetti. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2021 e da allora non si sono più lasciati. Dal loro legame è nata la piccola Camilla, che ha da poco compiuto un anno e che ha portato nuova luce, nuove priorità e una gioia profonda nella vita di entrambi.

Oggi la coppia festeggia un nuovo traguardo: l’acquisto della loro prima casa. Un passo importante, che profuma di maturità e di futuro condiviso. Rosalinda e Andrea hanno raccontato questo momento speciale con grande emozione: “Un nuovo capitolo, un nuovo passo fatto insieme. Sarà la casa dove continueremo a inseguire i nostri sogni, dove vedremo crescere la nostra bambina. Non è stato un passo semplice, ma i sacrifici di oggi saranno un tesoro per lei in futuro. Sempre insieme, mattoncino dopo mattoncino, a costruire la nostra vita e la nostra famiglia.”

Parole che trasmettono autenticità e consapevolezza: costruire qualcosa di importante richiede coraggio, pazienza e soprattutto unità. L’attrice e lo sportivo confermano ancora una volta di essere una coppia capace di guardare avanti con fiducia, sostenendosi nei momenti complessi e celebrando quelli più luminosi. La loro nuova casa sarà il luogo in cui tutto questo continuerà a crescere, tra sogni realizzati e nuovi progetti da costruire insieme.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X