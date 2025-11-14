Stando a quanto è emerso in queste ultime ore, nonostante i bassi ascolti pare che Discovery abbia deciso di premiare Amadeus e di allungare The Cage – Prendi e Scappa con altre 110 puntate rispetto a quelle previste inizialmente.

Amadeus in onda fino a maggio con The Cage

In questi mesi The Cage – Prendi e Scappa sta tenendo compagnia al grande pubblico del Nove. Il game show, come è noto, vede la conduzione di Amadeus, che solo lo scorso anno ha deciso di lasciare la Rai per passare al gruppo Discovery. Ad affiancare il presentatore è Giulia Salemi e puntata dopo puntata non mancano le emozioni. Il programma tuttavia attualmente si sta scontrando con due colossi della televisione: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che da settimane si stanno dando battaglia.

Gli ascolti di The Cage dunque ne stanno naturalmente risentendo, tuttavia pare che la trasmissione sia riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico. Proprio in queste ore è dunque arrivata una notizia che non è passata inosservata e che sta facendo discutere. Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela nel corso della sua rubrica “C’è chi dice”, pubblicata sul settimanale Chi, pare che Discovery abbia deciso di premiare il programma, che dovrebbe allungarsi con ben 110 puntate.

Inizialmente Amadeus sarebbe dovuto andare in onda con The Cage – Prendi e Scappa per sei mesi, con chiusura prevista a dicembre. Stando a quanto si legge però la trasmissione avrebbe registrato numeri positivi sul fronte pubblicitario. Per questo motivo la rete avrebbe deciso di prolungare il game show, che dovrebbe andare in onda fino a maggio.

Nel mentre in questi giorni il conduttore è tornato in onda in prima serata anche con la nuova edizione de La Corrida, che sta già appassionando i telespettatori.

