Rosalinda Cannavò nella difficilissima imitazione di Elodie (VIDEO)

Rosalinda Cannavò come Elodie a Tale e quale

Per la seconda puntata di Tale e quale show Rosalinda Cannavò si è calata nei panni di Elodie, dopo aver interpretato, nella prima puntata, La Rappresentante di lista che è stata molto apprezzata. Per il ruolo della nota popstar, l’attrice si è davvero impegnata tanto, anche perché questa imitazione non è stat per niente facile.

A tal proposito, Rosalinda ha dovuto imitare Elodie nel brano “Bagno a mezzanotte” tratto dall’esibizione ai Tim Music Awards 2022. Ecco nel video qui sotto un estratto della sua esibizione. Vi è piaciuta?

Rosalinda Elodie 😳

Una di quelle cose che avrei preferito non vedere #Taleequaleshow pic.twitter.com/tyMHVvGrSI — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) October 7, 2022

Dopo la performance la Cannavò si è presentata davanti ai giudici, ma non ha ricevuto commenti molto positivi. Più che altro è stato fatto notare che Elodie è davvero difficile da imitare nella voce, anche se hanno apprezzato la sua vocalità. Anche Cristiano Malgioglio si è trovato d’accordo con i suoi colleghi giudici. Un appaluso comunque a Rosalinda, perché questa imitazione era davvero difficile.

Per rivedere tutta l’esibizione completa di Rosalinda Cannavò nei panni di Elodie potete andare sul sito di RaiPlay. Qui potete anche seguire la diretta e rivedere i momenti più belli e divertenti della puntata di Tale e quale show.

Novella 2000 © riproduzione riservata.