Sono stati giorni difficili per Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ma forse è tornato finalmente il sereno. Da qualche giorno le “Rosmello”, questo il nome con cui vengono identificate dai tanti fan, si sono allontanate e sembravano aver intrapreso percorsi differenti. Uno dei motivi del distacco è stata la nomination che Rosalinda ha fatto ai danni di Sonia Lorenzini, che ha provocato la reazione stizzita dell’ex tronista e la difesa da parte della modella brasiliana.

Nelle scorse ore Dayane si è lasciata andare anche a dei commenti che hanno messo in agitazione i numerosi seguaci di questa amicizia speciale. La Mello, in un momento di rabbia, si è detta anche delusa della facilità con cui, a suo dire, la Cannavò si sarebbe consolata con gli altri inquilini. Nel corso della Vigilia, l’attrice ha voluto scrivere un’appassionata lettera all’amica per cercare di recuperare un rapporto che ha fatto sognare milioni di telespettatori.

“Cara cucciolotta, ricordi quando scherzando abbiamo detto con Max (Massimiliano Morra, ndr) magari passeremo il Natale e il Capodanno insieme? Beh era un pronostico che si è avverato, ma con dispiacere non c’è più Max – ha esordito Rosalinda Cannavò – è un periodo molto particolare per tutti e anche perché mancano i nostri affetti…a me si aggiunge anche un’altra mancanza, cioè te, i nostri abbracci, il nostro capirci con gli occhi, la nostra affinità. Però voler bene significa anche accettare il volere dell’altro e se tu ad oggi hai preso questa scelta io non posso fare altro che rispettarla. Lasciami dire però che la mia crescita interiore…“.

Questo è l’estratto della lettera che siamo riusciti a trovare nel web. Le parole di Rosalinda hanno però sortito l’effetto sperato in Dayane e, durante il Veglione della Vigilia, le Rosmello si sono ritrovate e si sono scambiate un bacio appassionato.

