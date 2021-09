1 Le parole di Rosalinda Cannavò

Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5 è stata senza alcun dubbio Rosalinda Cannavò. All’interno della casa più spiata d’Italia infatti l’attrice si è messa in gioco senza filtri, e a poco a poco ha fatto luce su alcuni demoni del suo passato, che da tempo la tormentavano. Ma non solo. L’ex gieffina infatti ha anche fatto discutere per via del suo turbolento rapporto con Dayane Mello, che per mesi ha attirato l’attenzione del web. Infine Rosalinda ha anche trovato l’amore, al fianco di Andrea Zenga, col quale ancora oggi ha una relazione. Di certo dunque la Cannavò non ha mai annoiato il pubblico, e adesso per lei è arrivata un’altra grande opportunità lavorativa. L’attrice è stata infatti scelta come conduttrice della nuova edizione di Casa Chi, che ha debuttato solo poche ore fa.

Nel mentre Rosalinda Cannavò si è anche raccontata nel corso di un’intervista per nuovo numero del settimanale Chi. Nel corso della chiacchierata con la rivista ha svelato chi è l’unica concorrente della sua edizione che non sente più: Sonia Lorenzini! Tra le due infatti in casa c’erano state alcune tensioni e a oggi dunque pare che non siano state chiarite. Ma non solo. Rosalinda ha anche svelato chi è il suo Vippone preferito del GF Vip 6, e in merito, come riporta Isa&Chia, afferma:

“Manuel Bortuzzo è un tenerone. Ma ho capito che nella Casa ci vuole del tempo per capire realmente le persone, per questo al momento dico tutti e nessuno”.

Come se non bastasse Rosalinda Cannavò ha anche parlato del suo attuale rapporto con Dayane Mello. Scopriamo come proseguono le cose tra la modella e l’attrice dopo la fine del Grande Fratello Vip 5.