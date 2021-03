1 Il commento di Rosalinda Cannavò

Nonostante siano passati diversi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 5, sembrerebbe che tra alcuni ex Vipponi ci siano ancora delle tensioni in corso. Qualche ora fa infatti nel corso di un’ospitata a Casa Chi, Stefania Orlando ha parlato di Rosalinda Cannavò e di Dayane Mello, le due concorrenti che secondo lei hanno giocato di più. Queste le dichiarazioni della conduttrice:

“Hanno giocato sia Rosalinda che Dayane. Rosalinda è entrata come Adua, poi la storia con Massimiliano Morra, poi l’amore con Giuliano Condorelli, poi mette in dubbio Giuliano e si innamora di Andrea Zenga: è tutto molto complicato”.

Quando così Stefania Orlando ha commentato un post di Andrea Zenga su Instagram, scrivendo semplicemente: “Stupendo”, Rosalinda Cannavò ne ha approfittato per lanciare una frecciatina alla conduttrice. L’attrice, rispondendo al commento della sua ex compagna di gioco, ha scritto un messaggio al vetriolo contro la Orlando, affermando:

“Che sei stupendo lo lascio dire pubblicamente agli altri. o te lo dico ogni giorno che sei una “persona stupenda”, SOPRATTUTTO DENTRO, e lo faccio guardatoti negli occhi. A buon intenditor poche parole”.

Naturalmente gli utenti sul web si chiedono se Rosalinda Cannavò, con questo commento, abbia voluto replicare alle dichiarazioni di Stefania Orlando, rilasciate a Casa Chi. Noi di Novella 2000 ci rendiamo ovviamente disponibili nel caso in cui l’attrice e la conduttrice volessero fare chiarezza sulla situazione. Che nelle prossime ore arrivi un confronto tra Rosalinda e Stefania? Non resta che attendere per scoprirlo.