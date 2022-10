Rosanna Banfi commuove il web con la sua esibizione. Carolyn Smith in lacrime

L’esibizione di Rosanna Banfi

A Ballando con le Stelle le emozioni non finiscono MAI! Nel corso della serata di questa sera Rosanna Banfi e il suo insegnante Simone Casula hanno conquistato il cuore dei telespettatori con una delle esibizioni più commoventi. Lo spazio si è aperto con un video in cui l’attrice raccontava il difficile momento attraversato che, in qualche modo, ha segnato la sua vita.

In sintesi la concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato di aver avuto un tumore al seno e come ha affrontato l’accaduto tra presa di coscienza, operazione e chemioterapia. Una strada tortuosa e spinosa, non di certo facile. Dalla malattia Rosanna Banfi ne ha tratto un insegnamento su cui fa tesoro. In diverse occasioni, infatti, ci ha tenuto a ribadire più volte: “Ho affrontato la malattia ed ho vinto io“.

Il voler ripercorrere questo periodo così doloroso della sua vita, Rosanna Banfi ha deciso, in accordo con il suo insegnante, di riproporlo nel ballo. Abbiamo infatti visto nel corso della settimana l’attrice e il suo insegnante parlare e capire come raccontare al meglio questa delicata parentesi. Così hanno studiato una coreografia che ha incantato e commosso non solo il web ma anche la giuria. In studio abbiamo visto in tanti commuoversi e tra i più a restarne colpiti troviamo la presidente di giuria Carolyn Smith, che si è sentita particolarmente toccata dalla vicenda. Anche lei infatti ha affrontato la malattia e sa cosa significa.

Proprio lei, quando Milly Carlucci le ha dato la parola, ha ammesso di non riuscire a parlare. L’unica cosa che è riuscita a fare la coreografa è stata quella di alzarsi e stringersi in un abbraccio con Rosanna Banfi. L’accaduto ha conquistato i telespettatori da casa, i quali hanno commentato sui social l’episodio. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

