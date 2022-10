Chi è Rosanna Banfi? Età, altezza, e Instagram

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Rosanna Banfi, dall’età, all’altezza, alla vita privata, al marito e ai figli, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Rosanna Banfi

Nome e cognome: Rosanna Zagaria

Nome d’arte: Rosanna Banfi

Età: 59 anni

Data di nascita: 10 aprile 1963

Luogo di nascita: Canosa di Puglia (provincia di BAT)

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: attrice

Marito: Rosanna è sposata con Fabio Leoni

Figli: Rosanna ha due figli, Virginia e Pietro

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @rosannabanfi

Rosanna Banfi età e biografia

Scopriamo la biografia di Rosanna Banfi e quando e dove è nata la concorrente di Ballando con le Stelle 2022. Il vero nome dell’attrice è Rosanna Zagaria ed è nata a Canosa di Puglia (provincia di BAT) il 10 aprile 1963.

La sua età è dunque di 59 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 68 centimetri. Sconosciuta invece l’informazione circa il suo peso.

Rosanna è la figlia di Lino Banfi e Lucia Lagrasta. L’attrice ha da sempre vissuto Roma, dove ha frequentato varie scuole e accademie teatrali.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Rosanna Banfi abbia un marito e dei figli. La risposta è sì! Ma chi è suo marito? La concorrente di Ballando con le Stelle è infatti sposata dal 1992 con l’attore Fabio Leoni. La coppia ha anche due figli, Virginia, nata nel 1993, e Pietro, nato nel 1998.

Nel 2009 Rosanna ha affrontato anche una lunga malattia. Il 26 marzo 2009, nel corso di un’intervista al programma La vita in diretta, Lino Banfi svela che sua figlia è stata operata per un tumore al seno.

A quel punto viene a galla la malattia dell’attrice, che si è così sottoposta alla chemioterapia.

Per fortuna a oggi Rosanna sta bene e ha sconfitto la malattia. In molti si chiedono anche se abbia degli animali. La risposta è sì.

Andiamo a vedere adesso dove è possibile seguire la Banfi sui social, e su Instagram.

Dove seguire Rosanna Banfi: Instagram e social

Il web si sta chiedendo già dove è possibile seguire Rosanna Banfi sui social, e in particolare su Instagram.

La concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ha un profilo che vanta più di 21 mila follower.

Su Instagram Rosanna condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme a suo marito e ai suoi figli.

Scopriamo ora che lavoro fa la Banfi e le informazioni relative alla sua carriera.

Carriera

La carriera di Rosanna Banfi inizia quando l’attrice è molto giovane. Fin da ragazza infatti, proprio come suo padre, si avvicina al mondo della recitazione. Nel 1982 viene accreditata col suo nome vero come assistente costumista nei film Vai avanti tu che mi vien da ridere e Pappa e ciccia.

Alla fine degli anni ottanta recita in alcuni film interpretati anche dal padre, e sempre al suo fianco ha partecipato a diverse fiction Rai, tra cui Il vigile urbano, Angelo il custode, Raccontami una storia e Il padre delle spose.

La troviamo anche nel cast di Grandi Magazzini.

Grandi Magazzini

Nel 1986 Rosanna Banfi è nel cast del film Grandi Magazzini, al fianco di suo padre. Ma non solo. All’interno della pellicola troviamo nomi del calibro di Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Christian De Sica, e tanti altri.

Il vero successo però arriva quando entra a far parte del cast di Un Medico in Famiglia.

Un Medico in Famiglia

Nel 1998 Rosanna Banfi entra a far parte del cast della fiction cult Un Medico In Famiglia, dove raggiunge la popolarità.

L’attrice come è noto recita anche in questo caso al fianco di suo padre, protagonista della serie.

Sempre insieme a Lino, Rosanna nel 2022 partecipa a Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato

Nel 2022 Lino e Rosanna Banfi entrano a far parte del cast della terza edizione de Il Cantante Mascherato.

I due si nascondono sotto la maschera del Pulcino e si classificano al secondo posto.

Ma facciamo un recap dei film e dei programmi tv in cui abbiamo visto Rosanna.

Film e programmi tv

Ecco l’elenco dei film in cui è apparsa Rosanna Banfi nel corso della sua carriera:

Il ragazzo di campagna

Grandi magazzini

Roba da ricchi

Bellifreschi

La trasgressione

Saint Tropez – Saint Tropez

Oltre la quarta dimensione

Ameluk

Le frise ignoranti

Questi invece i programmi tv in cui abbiamo visto Rosanna Banfi:

Il vigile urbano

Un inviato molto speciale

Un medico in famiglia

Angelo il custode

Compagni di scuola

Lo zio d’America

Raccontami una storia

Capri

Il padre delle spose

Distretto di Polizia 8

Il commissario Zagaria

Provaci ancora prof!

È arrivata la felicità

Amore pensaci tu

Il cantante mascherato

Nel 2022 Rosanna entra nel cast di Ballando con le Stelle 2022.

Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle 2022

Sabato 8 ottobre parte ufficialmente Ballando con le Stelle 2022. Come da tradizione la nuova edizione del talent show di Rai 1 sarà condotta da Milly Carlucci, mentre a far parte della giuria saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto. Quest’anno nel cast troviamo anche Rosanna Banfi, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza.

L’attrice ballerà con Simone Casula e in queste settimane la coppia sta provando senza sosta in vista della prima puntata del talent show. Ma chi sono gli altri concorrenti di Ballando? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Andiamo a vedere chi sono i concorrenti e i ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2022:

Scopriamo ora cosa sappiamo sul percorso di Rosanna a Ballando con le Stelle 2022.

Il percorso di Rosanna a Ballando con le Stelle 2022

Il percorso di Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle 2022 inizia sabato 8 ottobre. L’attrice sarà in coppia con Simone Casula.

1^ puntata : Buona la prima per Rosanna e Simone. Si va in seconda puntata.

: Buona la prima per e Si va in seconda puntata. 2^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.