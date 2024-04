Chi è Rosanna Lodi? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di Rosanna Lodi, nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024. Ecco cosa sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Rosanna Lodi

Nome e cognome: Rosanna Lodi

Data di nascita: 2 dicembre 1979

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice e showgirl

Marito: Rosanna è sposata con Gianpaolo Garagnani

Figli: Rosanna ha due figli

Tatuaggi: non tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @rosannalodi

Rosanna Lodi età e biografia

Facciamo la conoscenza di Rosanna Lodi e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia.

La nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024 è nata in Romagna il 2 dicembre 1979.

La sua età è dunque di 44 anni. Non conosciamo invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Rosanna Lodi abbiamo diversi informazioni.

Sappiamo che la showgirl ha due figli.

In molti si chiedono anche se la Lodi abbia un marito. La risposta è sì. La naufraga è infatti sposata con Gianpaolo Garagnani.

Andiamo a vedere ora dove seguire Rosanna sui social e su Instagram.

Dove seguire Rosanna Lodi: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Rosanna Lodi sui social? Andiamo a scoprirlo.

La naufraga de L’Isola dei Famosi 2024 ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 34 mila follower.

Sulla sua pagina la showgirl condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Rosanna Lodi, come si legge nella sua biografia Instagram, si descrive come “attrice e showgirl da 20 anni”.

Tra le sue esperienze troviamo pubblicità TV, teatro ed executive chef. Ma non solo.

Rosanna infatti ha un particolare talento in cucina e ha uno spazio nel programma 2 Chicchere in cucina, in onda dal lunedì al sabato sull’emittente 7 GOLD.

Nel 2024 la Lodi entra nel cast de L’Isola dei Famosi.

Rosanna Lodi a L’Isola dei Famosi 2024

Ad aprile 2024 Rosanna Lodi entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. La showgirl arriva in Honduras nel corso della quarta puntata e fin dal primo momento ha tirato fuori il carattere. In collegamento con Vladimir Luxuria infatti la neo concorrente del reality show ha affermato:

“I matterelli sono tutti miei. Se me ne costruiscono uno, altrimenti me lo costruisco da sola. So fare le tagliatelle, i tortellini, i tortelloni, le tagliatelle, le pappardelle. Non temo né i mosquitos e né il giudizio di Joe Bastianich”.

Ma chi sono gli altri naufraghi di questa edizione?

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024

Andiamo a fare la conoscenza dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024.

Tra i concorrenti uomini troviamo: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Samuel Peron e Sonny Olumati.

Il cast femminile è invece composto da: Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Khady Gueye, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali, Selen (ELIMINATA) e Rosanna Lodi.

Ma vediamo ora di più sul percorso di Rosanna.

Il percorso di Rosanna a L’Isola dei Famosi 2024

Il percorso di Rosanna Lodi a L’Isola dei Famosi inizia ufficialmente il 18 aprile 2024. Ma come se la caverà la showgirl?

2^ settimana: Rosanna entra a far parte del cast nel corso della quarta puntata.

(IN AGGIORNAMENTO)