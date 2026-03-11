Dolcissima notizia arriva da Rose Villain: la cantante è incinta. Il tenero annuncio in un video pubblicato sui suoi social dove ha presentato la nuova canzone.

Rose Villain è incinta

Dai nuovi amori di Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi, alla tenera notizia giunta in questi minuti da parte di Rose Villain. La cantante infatti ha fatto sapere di essere incinta!

Già nella giornata di ieri l’artista aveva fatto sapere ai suoi fan che oggi sarebbe stato un giorno molto importante: “Domani uscirà una canzone he ho scritto nell’ultimo periodo. C’è dentro tutto il mio amore. È per me, per noi. Non poteva aspettare”.

Le parole di Rose Villain quindi hanno destato grande curiosità tra i suoi fan, che non vedevano l’ora di scoprire cosa sarebbe successo nella giornata odierna.

L’annuncio della cantante e le reazioni social

Senza far aspettare ulteriormente, attraverso il singolo “Tuttaluce”, Rose ha annunciato ai suoi follower e al mondo intero che è incinta di un maschietto. Nel videoclip girato per dare la lieta novella, si vedono tanti momenti in compagnia di Sixpm, suo marito (all’anagrafe Andrea Ferrara). Dalla scoperta della gravidanza, alla prima ecografia e frammenti di vita insieme alle persone care.

Inutile dire che l’annuncio è circolato così tanto velocemente, che il post di Rose Villain è stato letteralmente invaso da numerosi commenti e like da parte non solo di gente comune, ma anche colleghi dell’artista. Dai cuori di Noemi ed Emma Marrone, alle dolci parole di Gaia: “Piccolo principe”, per passare alle affettuose parole di Annalisa: “Amore della ziaaaaaaa. Siete stupendi! Tanto bene a voi!”.

Insomma pare proprio che questo bellissimo momento di Rose Villain abbia “contagiato” d’amore proprio tutti. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Rose e Andrea e attendere con ansia la nascita del bambino. Congratulazioni!

