Amici sbarca all’Eurovision! Degli ex allievi sono nel corpo di ballo della Georgia

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Eurovision 2024 Eurovision Song Contest

Non solo Angelina Mango! All’Eurovision Song Contest 2024 sono presenti degli altri ex allievi della scuola di Amici, che faranno parte del corpo di ballo della Georgia!

Eurovision, nel corpo di ballo della Georgia ex di Amici

Domani sera all’Eurovision Song Contest 2024 vedremo tra i protagonisti della seconda semifinale la cantante Nutsa. L’artista rappresenta la Georgia e vanta un corpo di ballo molto interessante. Motivo? Tra i ballerini (il cast è formato da soli uomini) abbiamo alcuni di loro che hanno avuto modo di fare la medesima esperienza TV in passato: Amici di Maria De Filippi!

Ebbene sì! Nutsa porterà sul palco dell’Eurovision il brano Firefighter. La cantante ha deciso di portare con sé gli ex allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. Come mostrato nella foto sottostante vediamo infatti: Luigi Allocca e Miguel Chavez di Amici 18, ma anche Daniele Nocchi (sempre della medesima edizione). Mentre dell’undicesima stagione del talent troviamo Jonathan Dante Gerlo.

Storia Instagram – I ballerini ex di Amici all’Eurovision Song Contest per la Georgia

E voi li avevate riconosciuti? Si tratta di una grande e interessante opportunità lavorativa, dato che l’Eurovision è un evento seguitissimo. Peraltro è bene sapere che Nutsa è famosa sia in Georgia che in Turchia. Di recente ha fatto parte di American Idol, riuscendo ad accedere alla finale. Ma non solo, perché ha realizzato il sogno di molti artisti: ovvero duettare con una star del pop mondiale come Kylie Minogue.

Chi gareggia durante la seconda semifinale

Dopo aver già avuto modo di vedere la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, dove tra i tanti si sono esibiti FAHREE feat. Ilkin Dovlatov; Baby Lasagna; Bambie Thug e Alyona Alyona in duetto con Jerry Heil, è tempo della seconda semifinale, in programma domani sera.

Sul palco dell’Eurovision saliranno i seguenti protagonisti: BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Ci sarà la possibilità di sentire per la prima volta nella competizione anche Angelina Mango con La Noia, anche se entra di diritto direttamente alla finale dell’11 maggio. Ad avere questo privilegio anche Slimane; ISAAK; Nebulossa; Marcus & Martinus e Olly Alexander. Pronti a tifare Italia all’Eurovision Song Contest 2024?