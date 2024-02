Click Boom canzone Rose Villain Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Lo scorso anno salì sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti accompagnando Rosa Chemical e quest’anno la vediamo in gara. Rose Villain è una dei Big di Sanremo 2024 e la canzone che porta, di cui andiamo a vedere testo e significato, si intitola Click Boom!

CLICK BOOM testo della canzone di Rose Villain

Per chi non la conosce, Rose Villain è di Milano ma tutta la sua carriera musicale si è sviluppata a New York. Ma di recente è tornata in patria per farsi notare dal pubblico ed entrare nel cuore degli ascoltatori.

Così, dopo averla vista lo scorso anno insieme a Rosa Chemical durante la serata dei duetti, Rose Villain si trova in gara a Sanremo 2024 con la canzone Click Boom! Il titolo ha suscitato molta curisità e quindi le persone sono interessate anche a scoprirne il testo e il significato.

Click Boom è stata scritta da Davide Petrella e dalla stessa Rose Villain (vero nome Rosa Luini) ed è una canzone nata pochi mesi fa. Vediamo quindi un estratto del testo di Click Boom!:

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Vediamo adesso anche il significato di Click Boom!.

Significato di Click Boom!

Titolo molto particolare quello della canzone di Rose Villain a Sanremo 2024. Il pezzo parte quasi come una ballata ma poi scoppia di ritmo in un ritornello “onomatopeico” in cui il cuore fa “boom boom” e un’automobile che ricongiunge due amanti fa “vroom vroom”.

Il significato della canzone Click Boom va ricercarto prima di tutto nel titolo, è infatti il rumore di un colpo di pistola, perché è un “amore che è come un proiettile”. Rose Villain a TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato di cosa parla la sua canzone:

“È stata ispirata da un sogno che ho spiegato a Davide Petrella e assieme a lui ho cercato di tradurlo in melodie. Nel testo convivono le mie due anime: quella fragile e quella più ambiziosa”.

Le parole di Rose Villain prima di Sanremo 2024

La canzone Click Boom di Rose Villain, come detto, è nata pochi mesi fa, in estate. E lei stessa ha detto che non pensava che sarebbe arrivata a Sanremo. Per lei l’esperienza sul palco dell’Ariston è l’occasione di “ottenere una sorta di consacrazione presso il pubblico italiano”.

A TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Sono molto sicura della mia musica, mi piace quello che faccio e so dove voglio andare. Non tutti, però, mi hanno ancora capito completamente. E il Festival è il posto migliore per raccontarmi”.

Diplomatasi al conservatorio negli Stati Uniti, Rose ci tiene alla grande preparazione prima di Sanremo 2024: “Tanti esercizi vocali con il mio coach e poi schivare le influenze in giro con beveroni di broccoli e vitamine: speriamo di farcela”.

I Big in gara a Sanremo 2024

Chi sono i 30 Big in gara a Sanremo 2024? Vediamo la lista completa dei cantanti e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Come sarà il Festival per Rose Villain e come sarà accolta la sua Click Boom?