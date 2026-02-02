Rosolino e Natalia Titova finalmente insieme sui social: il compleanno di Vittoria è un inno alla felicità C’è voluto un…

Rosolino e Natalia Titova finalmente insieme sui social: il compleanno di Vittoria è un inno alla felicità

C’è voluto un evento speciale per riportare il sorriso e la presenza di Natalia Titova sotto i riflettori dei social media. L’occasione è stata il tredicesimo compleanno della primogenita Vittoria Sidney, un traguardo importante festeggiato con una gioia che traspare vivida in uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web. Dopo un periodo di assenza che aveva fatto preoccupare i follower, la ballerina russa è riapparsa accanto al suo compagno storico, Massimiliano Rosolino, mostrando una serenità familiare che profuma di casa e di legami indissolubili.

L’immagine condivisa dall’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino

Nella foto condivisa su Instagram, la famiglia appare finalmente al completo: Massimiliano, Natalia e le due figlie, Vittoria e Sofia Nicole. Un’immagine scattata al termine di una festa che l’ex campione di nuoto ha definito infinita, durata quasi dieci giorni tra scuola, amici e allenamenti in piscina. Le parole di Rosolino per la figlia sono state un concentrato di tenerezza, sottolineando come la felicità dei propri ragazzi sia il traguardo più prezioso per un genitore.

Il ritorno di Natalia Titova e la lotta contro l’osteomielite

Il ritorno di Natalia sui social non è passato inosservato, soprattutto dopo le recenti battute di Massimiliano sulla sua permanenza forzata in Russia durante le feste. Ma dietro i sorrisi pubblici, la Titova combatte da sempre una battaglia silenziosa contro l’osteomielite. Questa grave infezione ossea, contratta quando era solo una bambina, le ha causato dolori cronici per tutta la carriera, portandola infine alla difficile decisione di abbandonare il ballo agonistico.

Nonostante le limitazioni fisiche e i periodi di necessario riposo, la forza di Natalia continua a essere un esempio. Vederla oggi, radiosa accanto alla sua Vittoria, non è solo un momento di cronaca rosa, ma la conferma di come l’affetto della famiglia resti la medicina più potente contro ogni avversità. I fan hanno risposto con un’ondata di calore, celebrando non solo il compleanno della piccola di casa, ma anche la forza di una donna che non ha mai smesso di lottare.

