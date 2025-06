In queste ore Rossella Brescia ha rivelato se tornerà come professoressa di ballo nella nuova edizione di Amici

Rossella Brescia sta per tornare ad Amici? Questo il rumor che circola sul web e al quale la conduttrice stessa ha risposto. Ecco le sue parole.

Rossella Brescia ad Amici?

La nuova edizione di Amici è ancora molto lontana e bisognerà aspettare settembre per capire che cosa accadrà e chi saranno i concorrenti. Nel frattempo si parla anche dei professori e ci si domanda chi tornerà e chi se ne andrà. Oggi non abbiamo dettagli in merito ma sul web si è diffusa la possibilità del ritorno di Rossella Brescia.

La ballerina e conduttrice ha già ricoperto questo ruolo dal 2001 al 2003, mentre in epoca recente è apparsa più volte come giudice nelle gare pomeridiane degli allievi. Intervistata da Super Guida TV, dunque, Rossella ha affermato cosa accadrà nel suo futuro:

“Meraviglioso perché il pubblico di Amici è particolarissimo. Quando tu entri in quello studio è come se sei in un’arena, il pubblico che combatte con i ragazzi. Sono molto contenta di questo amore e affetto che riempiono sempre i cuori di gioia.

Però non sappiamo niente. Maria è una delle persone a cui voglio più bene, sicuramente avrà le idee molto chiare. Non credo, me lo avrebbe detto! Sarei io la prima a saperlo”.

Rossella Brescia adora Amici e il suo pubblico ma non pensa che tornerà a vestire i panni d’insegnante nella prossima edizione. Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola e staremo a vedere se Maria De Filippi deciderà di tenere tutti i giudici presenti fino a ora oppure se mischierà le carte in tavola.

Le prime conferme arriveranno quasi sicuramente verso la fine dell’estate e noi saremo pronti a tenervi informati nel momento in cui ne sapremo di più.