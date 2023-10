Spettacolo

7 Ottobre 2023

Il discorso tra Rosy Chin e Anita Olivieri

Nella tarda serata di ieri c’è stato un discorso in giardino tra Rosy Chin e Anita Olivieri. Uno scambio di battute che sta facendo molto discutere sui social network. Mentre chiacchieravano infatti la chef ha detto:

“Ma è vero, scava nella tua memoria. Non posso neanche ripeterlo, perché altrimenti danneggia il successo. Io non posso, non posso. Mi vogliono sbattere fuori, lo facessero. Sono stanca, sono tesa, non parlo. Sbattimi fuori, ma non avrai quel che vuoi, mi spiace. Se è corretto sì, però, attenzione. Come successo all’inizio con quella persona. Ma non posso… è pesante”.

Dello stesso avviso anche Anita Olivieri che, come vediamo nel video sottostante, sembra essere d’accordo con le parole di Rosy Chin.

Translate:gli autori chiedono di cambiare atteggiamento.

Lei non accetta.

"SBATTETEMI FUORI"

Anita sostiene che neanche lei lo farà e che nota chi lo sta facendo.ndr. Da qui a mezz'ora la cuoca va ad inginocchiarsi ai piedi di Bea a le chiede perdono.

Qui l’opinione pubblica si è divisa sul pensiero espresso dalle due concorrenti. L’ipotesi più accreditata secondo buona parte dei fan del GF è che abbiano spinto Rosy Chin a tornare alla carica nei confronti di Beatrice Luzzi. Lei però non sembrerebbe essere più disposta a questo, tant’è che infatti le ha chiesto scusa.

Dall’altra parte, però, non tutti sono convinti da questo. Una fetta di utenti sostengono infatti che il discorso di Anita Olivieri e Rosy Chin sia incentrato sul dover cambiare atteggiamento nei confronti di Beatrice Luzzi, ma entrambe non sembrano propense a questo.

Il conversare tra le due si è spostato poi anche sulla nomination. Anita Olivieri infatti ha spiegato di voler vivere questo momento con estrema calma, senza dover modificare il suo modo di essere e ne fa un bilancio: “Non ho paura del fuori. Fuori c’è la mia vita. Stare qui è stato un regalo già prima di entrare”. Partecipare al GF poi ha portato la stessa a fare delle scelte: “Ho lasciato il lavoro che odiavo, è una vittoria per me stessa e il mio futuro”.

In ogni caso fulcro della conversazione è stato il voler in ogni caso restare fedeli con sé stesse e non cambiare la propria natura. E questo potrebbe essere oggetto di discussione in puntata lunedì! Il web invece mormora…