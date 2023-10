Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

Rosy Chin chiede scusa

Mentre tutti si divertivano ieri sera al GF, Rosy Chin è stata in disparte per parecchio tempo cercando di analizzare ciò che la turba. Dopo diversi diverbi avuti con Beatrice Luzzi ha deciso di fare un passo in avanti verso di lei e chiederle scusa.

L’attrice si trovava in giardino a chiacchierare con Giuseppe Garibaldi, su richiesta di Beatrice Luzzi, Rosy Chin si è aggiunta e ha subito preso la parola: “Credo di averti fatto male involontariamente: ti ho fatto provare disagio all’inizio e non lo meritavi”.

Alle parole di Rosy Chin, Beatrice Luzzi non ha nascosto la commozione ringraziandola per il pensiero. La chef si è sentita in dovere di assumersi le sue responsabilità per gli attriti avuti con l’attrice.

“Ci siamo scontrate, non ci siamo capite, ma non volevo farti quello che ho subito per tutta la vita. Non l’ho fatto volontariamente, l’ho fatto per protezione. Perdonami”. Poco dopo tra le due c’è stato un abbraccio, come segno di riconoscenza.

Li sentite i rumori del circo ? Rosy dopo che Beatrice è stata per due volte preferita si è inginocchiata ai suoi piedi per chiedergli scusa 😭🍿 #grandefratello #gf pic.twitter.com/3DymoCD2pf — Soqquadro (@gicarestik2) October 6, 2023

LA ROSY HA PERSO OGNI BRICIOLO DI CREDIBILITÀ DOPO QUESTA SVIOLINATA 🎻#grandefratello #gf pic.twitter.com/9Oym6jZhQt — Soqquadro (@gicarestik2) October 6, 2023

Rosy Chin ha ammesso che tutto ciò che ha detto è stato dettato solo dai loro precedenti e le ha proposto di abbassare le difese nei suoi confronti. Dal canto suo Beatrice Luzzi ha ricambiato, suggerendo alla coinquilina di fare lo stesso. Pare quindi che l’intenzione di entrambe sia quella di ricominciare e provare a instaurare un rapporto diverso.

La food blogger non ha più intenzione di manifestare sentimenti o sensazioni negative e non vuole più riversare questi pensieri su qualcuno: “Dovevo dirti queste parole adesso, non fuori”.

I dubbi di Beatrice Luzzi

Stipulata la pace tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi pur felice di questo confronto ricco di commozione ha fatto però un appunto. Il bidello ha fatto notare: “Non mi aspettavo che ritornassi a votarla nel gioco, l’altro ieri”. Per giustificarsi Rosy ha affermato che aveva tre scelte, ma Beatrice ci ha tenuto a sottolineare di non aver inserito la chef fra le sue.

Successivamente Rosy Chin si è allontanata, mentre Beatrice Luzzi ha continuato la sua chiacchiera con Giuseppe Garibaldi. “Tu non fai sconti. Sei un grande. Non ci avevo pensato”, ha detto l’attrice riferendosi all’affermazione di Giuseppe poco prima.

Da qui le perplessità e dubbi di Beatrice Luzzi: “Lì per lì ci avevo anche creduto, mi sono persino commossa”, ha detto tra una risata e un’altra. Pare quindi che la gieffina non abbia creduto del tutto alle scuse di Rosy Chin: “Fino a due giorni fa mi ha votata”.

A quel punto Giuseppe Garibaldi ha esclamato che forse era il caso si facesse i fatti suoi e non intervenisse nel confronto, ma Beatrice Luzzi l’ha rassicurato: “Era un pensiero che già avevo formulato nella mia mente”.

Ora quindi tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi sarà solo una tregua momentanea o si è giunti alla pace?