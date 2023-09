Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

Rosy Chin dice la sua su Giselda

In vena di confidenza Giselda Torresan e Rosy Chin si sono ritrovate a chiacchierare. Il fatto si è verificato a poche ore dalla puntata del Grande Fratello andata in onda ieri. Durante il loro discorso la chef ha dichiarato di volere andare oltre alle apparenze con la sua compagna d’avventura.

Rosy Chin infatti crede che Giselda Torresan sia molto più che ingenua e dolce. Così le ha proposto di fare un gioco per andare più in profondità ed elencare le caratteristiche in cui si rispecchia: «Però non devi dirmi delle bugie, nn fingere con me e non fare la svampita, la tonta con me non la fai». Con questa premessa la concorrente di origini cinesi ha aperto le danze.

Notando Giselda un po’ in difficoltà ha preso in mano le redini del gioco e farle capire quindi cosa volesse intendere:

«Allora te le dico io le tue: furba. Tu sei molto furba, perché altrimenti non saresti uscita dalla trappola in cui eri caduta. Sei furba perché ti mostri agli altri come “va bene così”, ma con me sei in un altro modo. Furba significa intelligente…», ha fatto presente Rosy Chin.

Nel suo discorso ha proseguito sostenendo che la coinquilina sia anche ingenua, buona e piena di principi e valori. Ma ancora premurosa e gentile. Dalla sua Giselda si è giustificata, spiegando come l’ambiente in cui è cresciuta così come il contesto, avrebbero inciso parecchio.

Non solo Rosy Chin…

Anche Giselda si è espressa su Rosy

Giselda Torresan sembra aver compreso il discorso di Rosy Chin e anche lei ha voluto esprimere un suo pensiero sulla compagna di viaggio:

«Troppo buona, gentile, premurosa… a volte ti vedo triste, perché hai sofferto. E poi sei una persona bella, simpatica, una brava mamma e una brava figlia e moglie. Hai tante qualità buone per questo ci troviamo», ha rilanciato l’operaia di Pieve del Grappa.

Rosy Chin ha confermato e spiegato anche di non essere quel tipo di persona che si adatta alla compagnia di chi non conosce. Preferisce infatti stare nel suo e isolarsi. Allo stesso tempo si è detta comunque felice delle belle parole che la sua amica le ha riservato.