Andrea Sanna | 2 Ottobre 2023

Il due di picche di Heidi Baci

La prima parte della puntata di questa sera del Grande Fratello è stata dedicata a Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Quest’ultima è stata richiamata in Mistery Room e ha visto una clip inedita per lei in cui Massimiliano parla di lei: “Se il cuore comanda in quella direzione non si può fermare, no?”.

Secondo il suo parere Heidi infatti prova lo stesso, ma ha paura di esporsi. Per lui la Baci ha paura perché lui è più grande ed è già padre: “Cerco quasi di allontanarla…. Ho bisogno di serenità”.

È vero, il cuore non si può fermare: allontanare la persona che ci piace non è mai semplice. La situazione tra Heidi e Massimiliano resta tutt'altro che semplice. #GrandeFratello. pic.twitter.com/ecxrIGEI4l — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Poco dopo Signorini ha chiesto alla ragazza di commentare quanto visto. Heidi Baci non crede che lui abbia dei sentimenti così forti e intensi. Fiordaliso invece è convinta che lei si innamorerà di lui prima o poi. Così il conduttore ha chiesto alla gieffina di commentare la situazione da esterna:

“Vedo due persone che si piacciono tantissimo, ma l’ho sempre detto che ho grande simpatia ma da parte mia non c’è questa intensità, non posso mentire”, ha detto Heidi Baci. La stessa ha poi proseguito: “Non sono una persona fa dei calcoli, vediamo. Io non ho paura., vorrei tutelare lui perché il mio sentimento non va verso quella direzione, per adesso” ribatte lei.

Successivamente Heidi ha raggiunto Massimiliano. L’attore era certo di questa sua presa di posizione: “Mi aspettavo quello che ha detto”, ha sottolineato Varrese, che ha proseguito:“Sto molto riflettendo su di me, su quello che accade qua dentro”.

Heidi ha riconosciuto della simpatia nei confronti di Massimiliano, ma niente poi. Cesara Buonamici allora è intervenuta: “Ti sei innamorato di lei?”. Poco dopo Massimiliano ha ribattuto: “Innamorato è una parola grossa ragazzi”. Così Heidi Baci ha subito stoppato: “Che stai dicendo? No eh, non è innamorato non scherziamo”

Cesara: -“Ti sei innamorato di lei”

Massimiliano: -“Innamorato è una parola grossa ragazzi”

Heidi: -“Che stai dicendo? No eh, non è innamorato non scherziamo”



HEIDI L'HA FULMINATO #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/PeiztrUr1l — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 2, 2023

Heidi Baci ha proseguito: “Non ho paura a dire se una persona mi piace. Andrei a dirlo”. A quel punto Cesara Buonamici ha invitato a la gieffina a esporsi e fare una dichiarazione inequivocabile su Massimiliano Varrese: “Ok, vado? Non mi piaci. Il film lo chiudiamo qua? Lo chiudiamo qua”.

Cesara: -“Fai una dichiarazione inequivocabile a Massimiliano”

Heidi: -“Okay vado? NON MI PIACI”



HEIDI MI STO PISCIANDO SOTTO #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/Q4wmq8EIfG — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 2, 2023

Probabilmente nel post puntata se ne tornerà a parlare e non mancheranno reazioni da parte di Massimiliano Varrese, Heidi Baci, così come dagli altri inquilini. Ci sarà un allontanamento o, magari, riusciranno a riavvicinarsi?