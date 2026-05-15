RTL 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia secondo le rivelazioni di Audiradio. Ogni giorno, la stazione radiofonica riesce a catturare con le sue frequenze 6,5 milioni di italiani.

Con Radio Zeta e Radiofreccia il gruppo raggiunge nove milioni di ascoltatori al giorno

Sommando i numeri di RTL a quelli di Radio Zeta e Radiofreccia, le altre due emittenti radiofoniche del gruppo in Italia, il numero di ascoltatori lievita fino a nove milioni di persone: Radiofreccia ne raggiunge quotidianamente 1.3 milioni, Radio Zeta segue con 1.110 milioni di persone.

RTL 102.5 è sul podio anche nell’indicatore del “quarto d’ora”

RTL 102.5 si conferma anche tra le prime nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori.

I dieci anni di Power Hits Estate con un’edizione da ricordare

Non solo successi in termini di share per la stazione radiofonica. Per festeggiare i dieci anni di Power Hits Estate di RTL 102.5 , l’emittente ha deciso di preparare un’edizione speciale, che prenderà il via il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma. La serata finale, già sold out, sarà il primo settembre all’Arena di Verona. Lì verrà proclamata ufficialmente la hit dell’estate 2026. «Un ritmo sul palco che lascerà senza fiato», afferma con grande orgoglio Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5. Sul palcoscenico si alterneranno alla conduzione Paola Di Benedetto con Matteo Campese e Jessica Brugali con Giulia Laura Abbiati. Un evento imperdibile con un cast stellare: una line-up di oltre quaranta artisti che si esibiranno dal vivo. Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Blanco, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Gaia, Gigi D’Alessio, Giorgia, J-Ax, Levante, Marco Masini, The Kolors e Tommaso Paradiso sono solo alcuni dei nomi dei cantanti che saliranno sul palco. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sul canale 36 del digitale terrestre (RTL 102.5) e sul 266 (Radio Zeta).

(L’immagine di copertina, con Matteo Campese e Paola Di Benedetto, è di Elena Di Vincenzo)

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