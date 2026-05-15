Fare la lavatrice diventa spesso un’azione automatica, apparentemente molto semplice, che facciamo senza pensare. L’abitudine prende il sopravvento e a volte non ci rendiamo conto di commettere degli errori che sarebbe meglio evitare.

Come (non) fare la lavatrice: consigli utili

Per quanto fare la lavatrice possa sembrare un’azione semplice e automatica, ci sono diversi errori che facciamo tutti e che sarebbe meglio evitare per non rovinare i capi che vogliamo lavare e l’elettrodomestico stesso. Ci sono dei piccoli consigli da seguire, come evitare di sovraccaricare il cestello o usare troppo detersivo, scegliere le temperature sbagliate e dimenticarsi di seguire la manutenzione e la pulizia della lavatrice.

Partiamo dal punto più importante, ovvero controllare sempre le etichette dei vestiti, che danno le giuste indicazioni per evitare di rovinare i propri capi durante il lavaggio. Un’altra cosa fondamentale è prendersi cura della propria lavatrice, pulendo il cestello, i filtri, il contenitore dei detersivi, e tenerla sotto controllo per evitare che possa rompersi. Anche la scelta dei detersivi è importante per evitare di fare danni sia ai vestiti che alla lavatrice. Seguendo queste piccole accortezze si manterrà l’elettrodomestico più a lungo e si avranno sempre vestiti perfettamente puliti.

Come (non) fare la lavatrice: 5 errori da evitare

Quali sono gli errori da evitare quando è il momento di fare la lavatrice? Scopriamoli insieme!

Usare troppo detersivo: mettere in lavatrice troppo detersivo non significa lavare meglio ma rischiare di trovare residui accumulati e vestiti più opachi. Inoltre, la lavatrice rimane intasata da questi residui e si scatenano i cattivi odori; Lavare tutto a 40°C: sembra la temperatura giusta per ogni capo, ma per molti è una temperatura troppo alta che fa sbiadire i colori e indebolisce le fibre. Per esempio, per jeans, magliette e felpe bastano i 30°C; Riempire troppo il cestello: i vestiti devono avere spazio per muoversi durante il lavaggio. Se il cestello è troppo pieno il risciacquo non è efficace e i vestiti non si puliscono bene; Mettere in lavatrice capi macchiati: le macchie devono essere trattate prima del lavaggio, che siano di vino, caffè, sugo o erba. Non pulire la lavatrice: la lavatrice deve sempre essere pulita per rimuovere residui di detersivo, muffa nella guarnizione e calcare, eliminando anche i cattivi odori.

Sono pochi i consigli da seguire, tutti molto semplici, ma davvero molto importanti per evitare di rovinare la lavatrice e anche i capi. Seguendo questi passaggi i vestiti saranno sempre perfettamente puliti e profumati.