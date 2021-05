Durante la settima puntata del Serale, Rudy Zerbi accusa Aka7even di plagio: Anna Pettinelli replica e tira in ballo Sangiovanni.

Le accuse di Rudy Zerbi

Siamo nel pieno della settima puntata del Serale di Amici 20, e anche stasera non mancano le emozioni. Solo poco fa abbiamo assistito ad un guanto di sfida tra Sangiovanni e Aka7even, e proprio quest’ultimo è stato duramente accusato da Rudy Zerbi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando i due rapper hanno dovuto scrivere un testo inedito su una base musicale del produttore Zef. Tuttavia proprio dopo l’esibizione di Aka, che ha convinto il pubblico e il web, il professore di canto ha non solo criticato il testo scritto da Luca, ma ha anche accusato il rapper di plagio!

Secondo Rudy Zerbi infatti Aka7even avrebbe copiato una canzone di Frah Quintale, dal titolo Si, Ah. Naturalmente ad intervenire prontamente è stata Anna, insegnante di Luca, che naturalmente ha preso le parti del suo allievo. Ma non solo. Come se non bastasse infatti la Pettinelli ha a sua volta criticato le barre scritte da Sangiovanni, etichettando alcune sue strofe banali e già sentite.

L’allievo di Rudy così ha deciso di intervenire, affermando come i suoi testi nascano da sue esperienze vissute e dai suoi sentimenti. Aka7even nel mentre ha deciso di non replicare a Zerbi, evitando dunque uno scontro con l’insegnante. (QUI per il video completo).

