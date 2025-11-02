Sempre meno convinto, Rudy Zerbi oggi ha proposto l’eliminazione di Opi ad Amici 25, arrivando a litigare per l’ennesima volta con Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi propone l’eliminazione di Opi

Tra maglie rosse, un allievo assente e non solo, la puntata di Amici 25 quest’oggi ci ha regalato anche l’ennesima lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il professore ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con Opi. Sull’allievo ha sempre avuto dei dubbi e, per questo, ha fatto il punto della situazione, sostenendo di volerlo eliminare:

“Sì, voglio chiamare Opi. Parto da una cosa chiara. Io so bene che ti impegni molto e ti riconosco anche l’educazione. La produzione ci dà uno strumento: eliminare chi per noi non va bene e io non ho mai fatto mistero di questo. Serve anche il talento.

Non è un problema tuo, ma io vorrei sensibilizzare Anna, sorda sotto questo punto di vista, è dalla prima puntata che arrivi sempre in fondo. Sono cose che non possono essere messe in discussione. Anna ti sta illudendo, quando le cose non vanno bene. Propongo l’eliminazione”.

A queste parole di Rudy Zerbi ha subito risposto Anna Pettinelli, visibilmente contrariata: “Simone che tu sia entrato con dei problemi è evidente, ma li stai risolvendo. Io sono la prima che sostituisce. Ma vedo in te una grande crescita e possibilità di migliorare. Io penso che questa cosa migliorerà. L’hai messo in discussione e ci hai fatto due cocomeri così. Io vorrei solo cantasse”.

Poco dopo Rudy Zerbi ha fatto notare gli ultimi posti: “Quindi stai dicendo che i giudici sono incapaci?”. Anna Pettinelli l’ha smentito e ci ha tenuto a ribadire che Opi sta dimostrando il suo valore.

A questo punto la prof ha chiesto a Opi di cantare Do Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart, Tu m’hai capito di Madame e Sfera Ebbasta. Non convinto l’insegnante ha detto che convocherà quattro giudici esterni per avere un parere diverso su Opi. C’è da precisare che, nonostante ciò, sarà comunque sempre Anna Pettinelli ad avere l’ultima parola.

Rudy Zerbi fermo nel suo pensiero ha detto di avere trovato terribili le esibizioni ed è un peccato perché trova Opi un bravo ragazzo, ma illuso da Anna Pettinelli:

“Mi dispiace tanto che tu sia messo in difficoltà in questo modo. Ma non è lui che deve capire, sei tu che devi capire. Prendi consapevolezza che deve andare a casa”.

Dall’altra parte Anna Pettinelli ha risposto che il suo allievo non si discute. Frecciata anche da Lorella Cuccarini che ha fatto notare alla collega che dato che ognuno dovrebbe guardare i propri allievi, ne facesse tesoro. Il battibecco tra Anna e Zerbi è proseguito per diversi minuti.

Ancora una volta il banco di Opi è stato messo in discussione da Rudy Zerbi ad Amici 25.

