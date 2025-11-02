Una vera e propria pioggia di maglie rosse oggi ad Amici 25. Durante il daytime del 2 novembre sono stati ben 4 gli allievi che sono finiti in sfida. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amici 25: la gara di canto

Nel pomeriggio di oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 25. La trasmissione ha visto la presenza di una gara di canto che ha sancito poi gli allievi che sarebbero andati in sfida.

A giudicare la gara tre giudici esterni. Parliamo nel dettaglio di Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Ecco quali sono state le loro valutazioni finali sommando i loro voti:

Gard Michele Valentina Michelle Riccardo Opi Angie Flavia

Dunque per certa Flavia è la prima allieva che si prende la maglia rossa ad Amici 25. Ma ovviamente non è finita qui.

La classifica della gara di ballo

Anche per il ballo ci sono delle novità e una classifica dopo la gara giudicata da Samanta Togni. Ecco quali sono state le sue valutazioni nel dettaglio ad Amici 25:

Alex Alessio Paola Maria Rosaria e Anna Pierpaolo

Il primo a prendere la maglia rossa è Pierpaolo, che ha già affrontato una sfida.

Gli allievi finiti in sfida ad Amici 25

Chi sono quindi gli allievi andati in sfida ad Amici 25? Sono ben 4 i protagonisti che si troveranno a dover difendere il proprio posto nella scuola.

Nel ballo Pierpaolo perché arrivato ultimo è il primo a prendere la maglia rossa, per l’ennesima volta. Successivamente Maria Rosaria e Anna sono finite al ballottaggio e hanno ricevuto lo stesso numero di voti. Spronata dalla Celentano, Maria Rosaria ha deciso di sottoporsi alla sfida.

E per il canto invece? Ad Amici 25 sono finite in sfida Flavia e Angie. La prima perché arrivata all’ultimo posto in classifica.

Ora sta a loro dimostrare di meritare il posto!

