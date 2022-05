Chi è S10: canzone cantante Olanda Eurovision 2022

All’Eurovision Song Contest 2022 per l’Olanda troviamo S10: chi è la cantante e con quale canzone si presenta in gara? Qui a seguire tutte le curiosità su di lei: dall’età alla carriera per passare alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è S10

Nome e Cognome: Stien den Hollander (in arte S10)

Data di nascita: 8 novembre 2000

Luogo di Nascita: Abbekerk (Olanda)

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantautrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: S10 ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @s10s10xx

S10 età, vero nome e biografia

Iniziamo a parlarvi della biografia di S10. Conosciuta dai più con il nome d’arte è registrata all’anagrafe come Stien den Hollander (questo il suo nome completo).

La cantante è nata l’8 novembre 2000 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. La sua età oggi è di 21 anni.

Non abbiamo informazioni per quanto riguarda altezza e peso e non ci sono altri dati rilevanti sulla sua biografia.

Vita privata

Purtroppo non abbiamo alcun tipo di notizia sulla vita privata di S10. Non sappiamo dunque se è o meno fidanzata e se ci sia qualcuno nella sua vita. Non appena ci saranno informazioni a riguardo, non esiteremo a farvelo sapere.

Dove seguire S10: Instagram e social

C’è modo di poter seguire S10 sui social? La cantante dell’Olanda all’Eurovision Song Contest è possibile trovarla attraverso la sua pagina Facebook, ma anche su Instagram. Non dovrebbe esserci, invece, su Twitter.

Sui suoi social, comunque, parla principalmente di musica. Tra le altre cose che ama pubblicare Stien den Hollander ci sono i viaggi in compagnia di amici e non, ma anche l’amore per la natura e i tanti progetti musicali.

Anche da Instagram non traspare nulla per quel che riguarda la sua vita privata. Non ci sono immagini che possano lasciar pensare sia fidanzata.

La carriera

Da sempre appassionata di musica, la carriera di S10 ha preso il via quando era appena 17enne quando ha avuto modo di firmare il suo primo contratto discografico. Da qui ha spiccato il volo e pubblicato diversi album così come degli EP e delle canzoni. Ma entriamo nello specifico qui di seguito.

Album e canzoni

Al momento S10 ha all’attivo ben 4 album, pubblicati tra il 2017 e il 2020. Eccoli tutti.

2017 – Antipsychotica

2018 – Lithium

2019 – Snowsniper

2020 – Vlinders

Grazie a Vlinders ha raggiunto il quinto posto della classifica olandese con il brano Adem je in, tanto da raggiungere addirittura il terzo posto nel periodo estivo. Lo strepitoso successo ha spinto l’emittente locale AVROTROS a sceglierla come volto dell’Olanda per l’Eurovision Song Contest.

Ricordaimo che nel 2019 S10 ha pubblicato anche un EP dal titolo Diamonds. Mentre tra le canzoni più famose di S10 menzioniamo:

2017 – Gucci veter

2018 – Storm

2018 – Hoop

2019 – Ik heb jouw back

– Laat mij niet gaan

– Alleen

2020 – Synargis Chaonia: Ogen wennen altijd aan het donker

– Love = Drugs (con Ares)

– Maria

– Achter ramen

2021 – Adem je in (solo o con Frenna e Kevin)

– Onderweg (con Bazart)

– Schaduw (con KA)

2022 – De diepte

S10 all’Eurovision Song Contest 2022

Tra i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest troviamo anche S10, che rappresenterà i Paesi Bassi, o Olanda se preferite, alla manifestazione. La cantante ha detto di tenere particolarmente al suo progetto e di essere molto entusiasta di questa esperienza, che le darà sicuramente modo di farsi conoscere ulteriormente sebbene sia giovanissima.

Se vi state chiedendo dove fanno l’Eurovision 2022, vi diciamo già che la manifestazione si terrà a Torino (città ospitante) e per chi non può essere fisicamente lì ha modo di seguire il tutto in TV. Come? Le serate saranno trasmesse su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e la partecipazione di Carolina Di Domenico. La diretta sarà possibile trovarla anche su Rai Radio 2, su Rai Italia e su Rai Play.

Ricordiamo, tra l’altro, che l’evento ha tre presentatori: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Testo e canzone in gara

Qui uno stralcio del testo di De Diepte, la canzone (scritta a quattro mani con il produttore Arno Krabman) di S10 all’Eurovision Song Contest 2022:

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Pensate che si tratta della prima canzone scritta in olandese all’Eurovision.

I concorrenti dell’Eurovision 2022

Ma chi sono tutti i partecipanti dell’Eurovision Song Contest 2022? Dopo le varie candidature, ecco l’elenco completo degli artisti e delle canzoni in gara quest’anno. Partiamo dai cantanti e gruppi che si esibiranno durante la prima serata:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

Nel corso della seconda serata dell’Eurovision Song Contest vedremo invece:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

A loro si aggiungono poi i già finalisti (che vedremo esibirsi durante la serata finale):

Italia Mahmood e Blanco – Brividi

Mahmood e Blanco – Brividi Germania Malik Harris – Rockstars

Malik Harris – Rockstars Francia Alvan & Ahez – Fulenn

Alvan & Ahez – Fulenn Spagna Chanel – SloMo

Chanel – SloMo Regno Unito Sam Ryder – SPACE MAN

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2022? Sarà S10 a trionfare? Lo scopriremo il 14 maggio con l’imperdibile finale!

