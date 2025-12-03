Nelle scorse ore Sabrina Carpenter ha preso posizione contro la Casa Bianca, accusandola di utilizzare la sua canzone ‘Juno’ in un video dell’ICE.

Sabrina Carpenter contro la Casa Bianca

Sabrina Carpenter ha recentemente preso una posizione forte e decisa contro la Casa Bianca, che ha utilizzato il suo brano più celebre, “Juno”, in un video promozionale dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Il video mostra immagini di agenti ICE che arrestano persone ritenute “criminali pericolosi” e senza documenti negli Stati Uniti, accompagnato dal celebre estratto del brano di Sabrina Carpenter.

La risposta della cantante è stata immediata e infuocata: sotto il post della Casa Bianca su X (ex Twitter), Sabrina ha scritto, “Questo video è malvagio e disgustoso. Non approfittate di me e della mia musica per avvantaggiare la vostra agenda disumana.” Un attacco diretto all’amministrazione, che ha suscitato una grande ondata di reazioni, non solo dai fan della popstar, ma anche dalle personalità politiche.

La replica della Casa Bianca

Il video in questione ha mostrato scene drammatiche di arresti. In aggiunta il commento “Hai mai provato questo?”. Questo fa riferimento a uno dei momenti più iconici dei concerti di Sabrina Carpenter, dove assume pose sensuali sul palco. Un accostamento che ha provocato la rabbia della cantante, che ha condannato l’utilizzo della sua musica in un contesto tanto controverso.

La portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson, non ha tardato a rispondere, difendendo il video con parole dure. In un’intervista a Us Weekly, ha affermato: “Qui c’è un messaggio breve e dolce per Sabrina Carpenter: non ci scusiamo per deportare assassini, stupratori e pedofili illegali pericolosi dal nostro paese. Chiunque difenda questi mostri malati deve essere stupido, o è solo lento?”. Una risposta che ha alimentato ulteriormente la polemica.

Questa controversia ha purtroppo macchiato un periodo particolarmente positivo per Sabrina Carpenter, che ha appena concluso la parte statunitense del suo tour “Short n’ Sweet” con una serie di concerti sold-out a Los Angeles, raccogliendo oltre 1,5 milioni di dollari per cause benefiche e aiutando a registrare nuovi elettori attraverso l’organizzazione HeadCount.

Nonostante l’accaduto, il tour di Sabrina Carpenter continuerà ad avere successo.

