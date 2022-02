Sabrina Ferilli chiarisce cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo 2022

Sabrina Ferilli risponde alle accuse del fuorionda di Sanremo 2022

Nella giornata di ieri, dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2022 si è scatenato sul web un vero e proprio Sabrina Ferilli gate. Per un’edizione senza troppe polemiche, fatta di tanto divertimento, ascolti altissimi e bella musica, c’è chi è andato a cercare il pelo nell’uomo e cosa si nascondesse dietro le quinte di tutta questa meraviglia. Ed è proprio in questo caso che si è ritrovata coinvolta la nota attrice romana in una polemica su un suo fuorionda.

Si è parlato di forti tensioni con Amadues dietro le quinte, pare dovute al fatto che lei si è ritrovata ad avere poco spazio. E si è parlato anche di espressioni poco carine dette a Gianni Morandi, proprio dietro le quinte durante la diretta. Amadeus ha subito smentito che ci fossero stari dei problemi tra loro. E quindi l’unica soluzione per fare chiarezza era chiedere proprio alla diretta interessata.

Così Radio Capital, come riporta il sito di Isa e Chia, ha avuto ospite la Ferilli questa mattina e le ha chiesto delucidazioni in merito a questa polemica che la riguarda. L’attrice ha fornito la sua versione dei fatti spegnendo qualsiasi fuoco di polemica.

“La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato…ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto.”

Da qui Sabrina Ferilli ha anche citato la sua amica di sempre, nonché volto storico di Mediaset, Maria De Filippi. E ha raccontato un aneddoto molto divertente secondo cui la conduttrice di Uomini e donne, Amici e C’è posta per te le avrebbe raccomandato di non dire parolacce e quindi stare molto attenta a questo lato del suo carattere. “Fatalità, questo è successo”, ha ironizzato l’attrice.

