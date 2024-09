Che duetto per Sabrina Ferilli, grazie a una sorpresa di Maria De Filippi. L’attrice a Tú sí que vales ha cantato insieme a Sal Da Vinci la canzone virale, Rossetto e caffè.

Il duetto dell’anno cel lo regala Sabrina Ferilli!

Nuova puntata di Tú sí que vales stasera su Canale 5! Dalle anticipazioni il pubblico è rimasto molto incuriosito e non vedeva l’ora di scoprire cosa sarebbe poi successo. Specialmente per un preciso momento dedicato a Sabrina Ferilli e pensato dalla mente di Maria De Filippi, che ha voluto realizzare un suo sogno.

L’attrice romana infatti aveva confessato alla giudice di Tú sí que vales di poter duettare con il cantante Sal Da Vinci, sulle note della canzone “Rossetto e caffè”. E come i suol dire in questi casi: ogni desiderio sarà esaudito! Specie se a pensarci è Maria De Filippi, che di sorprese se ne intende eccome.

Durante la puntata Maria De Filippi ha rivelato al pubblico di Canale 5 all’ascolto che per tutta l’estate Sabrina Ferilli l’avrebbe (benevolmente) ‘assillata’ con il brano di Sal Da Vinci. Si tratta di un pezzo che è riuscito persino a diventare virale su TikTok e in grado di scalare le classifiche di vendita. Cosa non sempre semplice di questi tempi. Così aTú sí que vales Maria De Filippi ha deciso di farglielo trovare in studio e realizzarne un duetto improvvisato.

Sabrina Ferilli è parsa incredula per il gesto compiuto da Maria De Filippi, che considera una delle persone più care della sua vita sia a livello lavorativo che personale. L’attrice e la conduttrice conservano infatti una bellissima amicizia da molti anni e questa pare aver appassionato il pubblico.

Quanto all’esibizione di Sabrina Ferilli a Tú sí que vales con Sal Da Vinci, ve ne proponiamo un estratto qui….

Si tratta certamente di uno dei momenti più attesi e curiosi della serata. Sabrina Ferilli si è divertita e Sal Da Vinci è stato al gioco e ha potuto cantare con lei la sua canzone!