Dal 7 gennaio, una storia intensa e attuale apre il 2026 della fiction Mediaset, con la Ferilli nel ruolo di una donna che combatte per la dignità e la giustizia

Il ritorno della Ferilli in una grande fiction Mediaset

Dal 7 gennaio su Canale 5 arriva “A testa alta – Il coraggio di una donna”. Una produzione RTI e Banijay Studios Italy che segna il ritorno di Sabrina Ferilli in una fiction di prima serata. L’attrice romana, dopo il successo de “L’amore strappato” e “Svegliati amore mio”, torna al centro di una storia intensa, con il peso e la forza dei ruoli che l’hanno resa amatissima dal pubblico.

Una serie in tre puntate diretta da Giacomo Martelli

La fiction è composta da tre episodi e porta la firma del regista Giacomo Martelli. La produzione è di Marco Belardi, mentre la sceneggiatura è firmata da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.

Le riprese si sono svolte tra aprile e giugno a Roma e nei territori che la circondano, restituendo atmosfere italiane riconoscibili e realistiche.

Una trama che parla di presente e vulnerabilità digitale

Sabrina Ferilli interpreta Virginia Terzi, preside di un liceo affacciato su un tranquillo lago laziale. È una professionista stimata, madre attenta e promotrice del progetto educativo “A testa alta”, pensato per contrastare la dipendenza digitale tra i ragazzi. La sua vita cambia bruscamente quando un video privato, diffuso senza consenso, la ritrae in un momento intimo con Marco, interpretato da Raniero Monaco di Lapio. Non è suo marito. Lo scandalo esplode, la comunità si divide e l’etichetta del giudizio la travolge.

Una battaglia per difendere identità, dignità e famiglia

La serie racconta un percorso doloroso ma necessario. Virginia deve difendersi da una macchina del fango alimentata dal web, proteggere suo figlio e mantenere integri i valori per cui ha sempre lavorato. Nel racconto si intrecciano temi forti: cyberbullismo, revenge porn, rapporti difficili tra genitori e figli, ricatti, amori adolescenziali, segreti e colpe mai chiarite. Mediaset inaugura così il 2026 delle sue serie con un titolo che promette emozione e dibattito sui social.