È uno degli artisti più amati della scena neomelodica napoletana (e non solo). Sal Da Vinci sapete nel profondo chi è? Ecco qual è la sua età, la vita privata con moglie e figli, la sua carriera dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Sal Da Vinci

Nome e Cognome: Salvatore Michael Sorrentino (noto Sal Da Vinci)

Data di nascita: 7 aprile 1969

Luogo di nascita: New York

Età: 56 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante e attore

Moglie: Sal è sposato con Paola Pugliese

Figli: Sal ha due figli

Profilo Instagram: @saldavinci

Sal Da Vinci età, altezza e biografia

L’artista neomelodico Sal Da Vinci come si chiama e qual è il suo vero nome? All’anagrafe lo conosciamo come Salvatore Michael Sorrentino. Quando è nato e quanti anni ha? Sal è nato a New York il 7 aprile 1969, è del segno zodiacale dell’Ariete. Oggi la sua età è di 56 anni.

Altezza e peso di Sal corrispondono a 1 metro e 70 centimetri e 70 kg, per la precisione.

A proposito della sua biografia sappiamo che è figlio d’arte. Suo padre è Mario Da Vinci, cantante e interprete della sceneggiata napoletana.

Per la prima volta Sal Da Vinci si è esibito davanti al pubblico quando aveva 6 anni e da quel momento la sua carriera non si è più fermata.

Vita privata

Dove abita Sal Da Vinci e chi sono i fratelli? Per quel che riguarda la vita privata sappiamo che il cantante vive a Napoli e ha due fratelli di nome Francesco e Gino.

Sal è sposato e ha dei figli? L’attore è sposato con Paola Pugliese. Il matrimonio si è celebrato il 22 giugno 1992. È padre di due figli, Francesco e Annachiara, nati nel 1993 e 1998. Peraltro Da Vinci è anche nonno, questo perché il suo primogenito nel 2018 è diventato padre di Salvatore jr.

Su sua moglie Paola Pugliese non ci sono grande informazioni, ma lui ha rivelato di essere più giovane di lei di un anno.

Molto cliccati sono è anche la frase “Sal Da Vinci capelli”, forse perché alcuni sono incuriositi di ciò.

Dove seguire Sal Da Vinci: Instagram e social

Sui maggiori social, nel caso vogliate, c’è modo di poter seguire Sal Da Vinci. Il noto cantante e attore è presente anche su Instagram e su Threads, dove condivide tanto del suo lavoro e della sua musica.

Proprio sui social network e grazie alla loro potenza è diventato virale con il brano Rossetto e caffè.

Carriera

Canzoni d’amore, film e tanto teatro. Queste sono solo alcune delle parole chiave della carriera di Sal Da Vinci. Il cantante e attore durante il suo percorso lavorativo ha fatto e dato davvero tantissimo e realizzato tantissimi progetti. Alcuni di questi ve li riportiamo nelle prossime righe…

Film

Negli anni Sal Da Vinci ha avuto modo di sperimentare anche la carriera di attore. Questi i film in cui lo abbiamo visto: Figlio mio sono innocente! (1978); Napoli storia d’amore e di vendetta (1979); Il motorino (1984); Troppo forte (1986) e Vita, cuore, battito (2016).

Ha anche firmato la colonna sonora dei seguenti film: Ti lascio perché ti amo troppo (2006) con la canzone Accuminciammo a respirà. Poi Si accettano miracoli (2015) con Tu stella mia e infine Con il bene di sempre (2015).

È stato protagonista anche a teatro di diversi spettacoli e citarli tutti sarebbe impossibile. Tra i più recenti La fabbrica dei sogni (2019-2020/2021-2022)

Album e canzoni

Tanti sono anche gli album e le canzoni che vanta in carriera Sal Da Vinci, da cantautore stimato e apprezzato qual è. Alcuni di questi divisi in raccolte di più volumi, ma sono davvero tantissimi e molto belli. Ricordiamo il primo nel 1976, Miracolo ‘e Natale, per esempio, ma ne seguono altri nel corso degli anni.

Ci concentreremo sugli ultimi della sua carriera: nel 2014 è uscito Se amore è e Stella a metà. Ricordiamo due anni più tardi, Non si fanno prigionieri. Mentre nel 2018 Sinfonie in Sal maggiore live e Siamo gocce di mare nel 2021.

Sia negli album che nelle canzoni, Sal ha condiviso il progetto con artisti molto importanti come Gigi D’Alessio, ma anche Gigi Finizio, Lucio Dalla e non solo. Tra le canzoni più recenti facciamo riferimento a Il cielo blu di Napoli nel 2020. Poi nel 2021 L’amore a cui non credi; A due passi dal cuore; L’altra verità; Niente di particolare. A seguire nel 2023 è la volta di Segui il cuore.

Qual e come si chiama l’ultimo singolo di Sal Da Vinci? Nel 2024, tour compreso, il cantante è diventato ancor più noto per il singolo Rossetto e caffè, che nel suo videoclip vede la presenza di Martina Stella.

Chi ha scritto la canzone Rossetto e caffè? Il pezzo, diventato virale su TikTok e vincitore del Disco d’oro, porta la firma di Enzo D’Agostino, Luca Barbato e Sal Da Vinci, interpretato da quest’ultimo.

Programmi TV

Diversi sono anche i programmi TV a cui ha preso parte Sal Da Vinci. Pensiamo per esempio a Domenica In (1992, 2018) prima come concorrente di Una voce per Sanremo nel 1992 e poi come ospite fisso nel 2018. Si passa poi a Festival Italiano nel 1994, in cui ne è uscito da concorrente vincitore.

Nel 2008 è stata la volta di Volami nel cuore, poi del Festival di Sanremo l’anno successivo. Segnaliamo poi la sua presenza in IBand nel 2018 e Made in Sud nel 2020. Poi ci soffermiamo ancora su Koprifuoco 2.1 (2021); Star in the Star (2021) e Ciao Darwin (2023), in entrambi come concorrente.

Sal Da Vinci a Sanremo

Nel 2009 Sal Da Vinci ha partecipato al Festival di Sanremo. A vincere quell’edizione fu Marco Carta con La forza mia. Al secondo posto Povia con Luca era gay. Il cantautore invece si è classificato terzo con Non riesco a farti innamorare.

Made in Sud

In carriera Sal Da Vinci l’abbiamo visto anche a Made in Sud, programma televisivo in onda su Rai 2.

Star in the Star

Nel 2021 ha avuto modo di prendere parte al cast di Star in the Star come concorrente. L’edizione venne vinta da Syria (che imitava Loredana Bertè). Il cantante, invece, ha interpretato Pino Daniele.

Tra le apparizioni del 2024 ricordiamo per esempio Domenica In e Tú sí que vales, in qualità di ospite.