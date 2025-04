Sabato scorso l’attore napoletano, Salvatore Esposito è stato ospite del Rifugio A.R.P.A.D. di Pozzuoli.

Dopo aver ricevuto un messaggio da parte dell’associazione che gestisce il rifugio, ha deciso di dare sostegno a questa bellissima realtà, con l’aiuto anche degli sponsor che hanno partecipato all’iniziativa.

Salvatore Esposito, famoso per il suo impegno sociale e il suo amore per gli animali, ha voluto cogliere l’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’adozione di cani che, purtroppo, vengono spesso abbandonati.

Il Rifugio A.R.P.A.D. è una delle realtà più longeve e apprezzate di Pozzuoli. Fondato ormai oltre 40 anni fa, l’associazione ha da sempre avuto come missione quella di offrire un rifugio sicuro e amorevole ai cani abbandonati. Oggi, il rifugio è in grado di ospitare circa 250 cani, che vengono accuditi e curati con grande dedizione da un team di volontari che, con passione e impegno, si dedicano a questa causa ogni giorno.

Sostieni anche tu A.R.P.A.D. facendo una donazione.

A cura di Barbara Carere.